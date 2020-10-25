Altın keçiler

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Keçilerimiz şimdiden ortama uyum sağladılar. Burada güvende ve korumamız altındalar” dedi. Balcı, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği keçilerin Altınköy Açık Hava Müzesi’nin de maskotu olduğunu söyledi.
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