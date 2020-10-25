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Ankara Haberleri: Altın keçiler

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Altın keçiler

Hürriyet Haber
25.10.2020 - 21:19 |Son Güncelleme :

At, kuzu, koyun, ceylan ve kümes hayvanlarından sonra Güdül’den getirilen Ankara keçileri de Altınköy Açık Hava Müzesi’nin maskotu oldu.

Hürriyet Haber

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Keçilerimiz şimdiden ortama uyum sağladılar. Burada güvende ve korumamız altındalar” dedi. Balcı, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği keçilerin Altınköy Açık Hava Müzesi’nin de maskotu olduğunu söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Altın keçiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ekim 2020 tarihinde saat 21 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Altın keçiler haberi güncellenecektir.

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