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Ankara Haberleri: Alo Ankara ses gelmiyor

ANKARA HABERLERİ

Alo Ankara ses gelmiyor

Hasan AKYILDIZ/DHA
09.06.2020 - 00:48 |Son Güncelleme :

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı İmamoğlu Çeşmesi köyünde GSM hatlarının çekmemesi vatandaşları sıkıntıya soktu.

Hasan AKYILDIZ/DHA

Köy halkı cep telefonuyla konuşabilmek için ya cami minaresine ya da köye yakın dağın yamacına çıkıyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki 500 nüfuslu köyün sakinleri, bu durumun düzeltilmesini istedi. Üniversite öğrencisi Seyit Şahin, "Bu pandemi sürecinde hocalar bize ödevler verdi. Köyde internet erişimimiz kısıtlı. Arada caminin minaresine çıkıp konuşuyoruz" dedi. İsmail Özhan ise, “Köye Ankara’dan geldim. Telefon çekmediği için mecbur minareye çıkıyoruz ya da dağın başına çıkıyoruz” diye konuştu. 

Alo Ankara ses gelmiyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alo Ankara ses gelmiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Haziran 2020 tarihinde saat 00 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alo Ankara ses gelmiyor haberi güncellenecektir.

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