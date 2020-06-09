Alo Ankara ses gelmiyor

Köy halkı cep telefonuyla konuşabilmek için ya cami minaresine ya da köye yakın dağın yamacına çıkıyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki 500 nüfuslu köyün sakinleri, bu durumun düzeltilmesini istedi. Üniversite öğrencisi Seyit Şahin, "Bu pandemi sürecinde hocalar bize ödevler verdi. Köyde internet erişimimiz kısıtlı. Arada caminin minaresine çıkıp konuşuyoruz" dedi. İsmail Özhan ise, “Köye Ankara’dan geldim. Telefon çekmediği için mecbur minareye çıkıyoruz ya da dağın başına çıkıyoruz” diye konuştu.







