Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Alo 153 ‘Şampuanım bitti’

Ankara Haberleri: Alo 153 ‘Şampuanım bitti’

ANKARA HABERLERİ

Alo 153 ‘Şampuanım bitti’

Ömer OLCAY/AA
03.02.2020 - 10:04 |Son Güncelleme :

Geçen yıl 1 milyon 481 bin 382 çağrının 868 bin 578’ini çözüme kavuşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Mavi Masa ekipleri, ilginç taleplerle de karşı karşıya kaldı. Mavi Masa’yı arayan bir kişi, “EGO otobüs şoförü eski eşim olduğu için beni görünce durakta durmuyor” şikâyetini iletti. İzlemek istediği kanalın televizyon sıralamasında nerede yer aldığını öğrenmek isteyen ve banyo yaparken şampuanının bittiğini belirtip “Yardım istiyorum” diyen vatandaşlar da Alo 153 hattını aradı.

Ömer OLCAY/AA

Yetkililer kendilerini en fazla, “Kaynanamı EGO otobüsünde kaybettim nasıl bulabilirim?” şeklindeki çağrının şaşırttığını belirtirken, Mavi Masa’yı arayan bir kişinin “Ankara bağımsız milletvekiliyim, NATO başkanı olmam için elektrik direklerine bayrak asmam gerekiyor. Bu yüzden evimin yanına 50 adet elektrik direği istiyorum. Bu direkler gelmez ve ben bayrakları asamazsam NATO başkanı olamam ve bundan da tamamen Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu olur” ifadelerini kullandığını kaydetti. Evlenmek için yardım isteyen çok sayıda kişinin de yine Mavi Masa’yı aradığı bildirildi.
Çağrılar arasında asfalt onarımı talepleri 25 bin 674 ile birinci sırada yer alırken, 16 bin 619 kişi minibüs ile ilgili şikâyette bulundu. Bunları 15 bin 665 ile EGO otobüslerinin durakta durmama ve yolcu almaması şikâyeti takip etti. Vatandaş memnuniyet oranının yüzde 51 olduğu belirtilen çağrı merkezine gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar ise hem sistemi hem de görevlileri meşgul ediyor. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alo 153 ‘Şampuanım bitti’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Şubat 2020 tarihinde saat 10 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alo 153 ‘Şampuanım bitti’ haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Düştü düşecek

Düştü düşecek!

Hesap ortada kaldı

Hesap ortada kaldı

Enfeksiyona liman oluyor

Enfeksiyona liman oluyor

‘Önce Yaya’ yerde kaldı

‘Önce Yaya’ yerde kaldı

‘Ateş adamlar’ın 2019 karnesi

‘Ateş adamlar’ın 2019 karnesi

Kadın lider Kurmancan Datka için anma programı

Kadın lider Kurmancan Datka için anma programı

UMKE gönül işi

UMKE gönül işi

Gurmeler buluştu

Gurmeler buluştu

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

03 Şubat 2020, Pazartesi
  • İmsak
    06:23
  • Güneş
    07:49
  • Öğle
    13:07
  • İkindi
    15:51
  • Akşam
    18:16
  • Yatsı
    19:36
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.