Alkollü genç parmaklıklara sıkıştı

Dışkapı Üst Geçidi altındaki olay, dün saat 03.30 sıralında yaşandı. Yanında bir kişiyle karşıya geçmek için parmaklıklara tırmanan genç, bacağından sıkışınca arkadaşı kaçtı. Alkollü olduğu iddia edilen ve kendi başına kurtulmayı başaramayan kişinin yardım çığlıklarına taksiciler koştu. Sıkıştığı yerden kurtarılan Somalili genç, daha sonra olduğu yerde sızdı. Genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.







BİRKAÇ SAAT ÖNCE DE SIZIP KALMIŞ



Gencin yardımına koşanlardan taksi şoförü Nejdet Demir, aynı kişinin akşam saatlerinde de Çankırı Caddesi’nde bir otele girmeye çalıştığını ancak alınmadığını söyledi. Sağlık ekipleri de şahsın, birkaç saat önce aynı bölgede alkolün etkisiyle hareketsiz yatarken bulunduğunu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiğini bildirdi.