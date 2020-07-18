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Ankara Haberleri: Alkollü genç parmaklıklara sıkıştı

ANKARA HABERLERİ

Alkollü genç parmaklıklara sıkıştı

Caner ÜNVER-DHA
18.07.2020 - 01:23 |Son Güncelleme :

Etlik Caddesi’nde yolun karşına geçmek için 1.5 metre yükseklikteki demir bariyeri tırmanmaya çalışan Somali uyruklu genç, parmaklıklara takıldı. Bacağından asılı vaziyette dakikalarca orta refüjdeki korkuluklarda kalan ve alkollü olduğu ileri sürülen kişi, taksicilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Caner ÜNVER-DHA

Dışkapı Üst Geçidi altındaki olay, dün saat 03.30 sıralında yaşandı. Yanında bir kişiyle karşıya geçmek için parmaklıklara tırmanan genç, bacağından sıkışınca arkadaşı kaçtı. Alkollü olduğu iddia edilen ve kendi başına kurtulmayı başaramayan kişinin yardım çığlıklarına taksiciler koştu. Sıkıştığı yerden kurtarılan Somalili genç, daha sonra olduğu yerde sızdı. Genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alkollü genç parmaklıklara sıkıştı

BİRKAÇ SAAT ÖNCE DE SIZIP KALMIŞ

Gencin yardımına koşanlardan taksi şoförü Nejdet Demir, aynı kişinin akşam saatlerinde de Çankırı Caddesi’nde bir otele girmeye çalıştığını ancak alınmadığını söyledi. Sağlık ekipleri de şahsın, birkaç saat önce aynı bölgede alkolün etkisiyle hareketsiz yatarken bulunduğunu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiğini bildirdi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alkollü genç parmaklıklara sıkıştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alkollü genç parmaklıklara sıkıştı haberi güncellenecektir.

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