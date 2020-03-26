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Ankara Haberleri: Alışveriş listesi değişti

ANKARA HABERLERİ

Alışveriş listesi değişti

Doğahan GİRİTLİOĞLU
26.03.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Koronavirüs’ün ülkemizde görüldüğü 10 Mart’tan itibaren bütün Türkiye’de olduğu gibi Ankaralıların da alışveriş alışkanlığı değişti. Alışveriş listesinin ilk üç sırasında kolonya, makarna ve kağıt ürünleri yer aldı. GİMAT Başkanı Recai Kesimal, kolonya satışlarında yüzde 200, makarnada yüzde 100’ün üzerinde artış yaşadıklarını söyledi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

1- KOLONYA

2- MAKARNA

3- KAĞIT ÜRÜNLER

Marketler ve internetteki alışveriş sitelerinden yoğun şekilde alışveriş yapan vatandaşlar, üreticilerin ‘stok sıkıntısı yaşanmıyor’ açıklamalarına karşın, gıda ve hijyen ürünlerini evlerinde stoklamaya başladı. Tüketici davranışlarında görülen bu değişim, marketlerde rafların boş kalmasına ve bazı fırsatçıların fahiş fiyat zamlarıyla ürünleri satışa sunmasına neden oldu.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Başkanı Recai Kesimal, 11-17 Mart tarihleri arasında Ankara’da en çok tüketilen ürünün kolonya olduğunu ve satışının bir önceki aya göre yüzde 200 oranında arttığını söyledi. Aynı talebin geçtiğimiz hafta da devam ettiğini belirten Kesimal, kolonya satışlarına limit koyarak alımları dengelediklerini ifade etti. GİMAT Gross’ta 11 Mart’tan bu yana gerçekleşen satış rakamlarını Hürriyet Ankara ile paylaşan Kesimal şunları söyledi:

Alışveriş listesi değişti

MÜŞTERİ BAŞINA 15 ŞİŞE

“11-17 Mart tarihlerine baktığımızda alışveriş yapan müşterilerin toplam sayısına göre bir hesaplama yapıldığında, kişi başı 15 şişe kolonya satışı yapıldığını görüyoruz. Aynı dönemde binli rakamlarda olan makarna satışlarının, günlük 20 bin pakete çıktığını gözlemledik. Kolonya, 11-25 Mart tarihleri arasında Ankaralıların en çok rağbet gösterdiği ürün oldu. Makarna ise ikinci sırada. Üçüncü ise kağıt ürünler grubu(tuvalet kağıdı, peçeteler).

Alışveriş listesi değişti

İKİ İLE SINIRLANDIRDIK

Kolonya satışında ilk gün (11 Mart) yoğunluktan dolayı zorlandık, ikinci gün (12 Mart) siparişleri yetiştiremedik. 15’er 20’şer hatta 40’ar adet alan oldu. İstismarı fark ettik, herkes ulaşsın diye satışları 2 ile sınırladık. Ama stok sıkıntısı yaşamadık, müşteriye ulaştıramadığımız olmadı. Makarna yine aynı şekilde. Vatandaşa hiç yok demedik. Bunun başlıca nedeni dünyada bu virüsün yayıldığı an harekete geçtik, tedbirlerimizi almaya başladık.”

Alışveriş listesi değişti

DIŞARI ÇIKMASINLAR EVLERİNE GETİRECEĞİZ

Kesimal, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmadan alışverişlerini yapabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kurye desteğiyle satış yapmaya başladıklarını söyledi. Kesimal, “Kendilerini bir süre buraya beklemiyoruz. Biz getireceğiz. Gelen misafirlerimizden de 1 metre kuralına uymalarını bekliyoruz. Şuan önceliğimiz hijyen, sürekli satış noktalarımız dezenfekte ediyoruz” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alışveriş listesi değişti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Mart 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alışveriş listesi değişti haberi güncellenecektir.

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