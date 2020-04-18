Alışveriş kuyruğu

İki günlük sokağa çıkma yasağı günler öncesinden duyurulsa da alışverişi son güne bırakanlar, marketlerde yoğunluğa sebep oldu. Hafta başından bu yana görülen market önlerindeki kuyruklar dün de oluştu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin marketler tarafından uygulandığı ancak zaman zaman yoğunluktan dolayı ihlallerin olduğu görüldü.

DIŞARIDA KURALLARA UYULDU

Cadde ve sokaklardaki küçük marketler ile gross marketlerde, ‘içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmaması’ kuralı sıkı şekilde uygulandı. Market görevlileri vatandaşları sırayla içeri girmeleri ve sosyal mesafeyi koruyarak sıraya girmeleri konusunda uyarırken, bazı marketlerin önünde metrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Bu sırada maskesi olmayan vatandaşlara da market girişlerinde maske verildi.

İÇERİDE BAZEN İHLAL EDİLDİ

Ancak dışarıdaki sosyal mesafe, zaman zaman market içinde korunamadı. Reyonlar arasında gezerken ve ürünler tartılırken kural unutuldu. Normal zamanda olduğu gibi evde hazırlanıp gelinen uzun listelere göre alışveriş yapıldı, arabalar dolduruldu. Özellikle kasa sırasında beklerken ve paketleme yaparken kuralın ihlal edildiği görüldü. Büyük marketlerde ise kurallara uyulması için ürünlerin paketlenmesinde market çalışanları yardımcı oldu.

MEVCUT STOK BİR SENE YETER







Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Başkanı Recai Kesimal, marketlerdeki her türlü denetim ve önleme karşın en büyük sorumluğun müşterilerde olduğunu belirterek, “Alışverişte yine uzun kuyruk ve kısmi panik havası devam ediyor. Ankara’da marketlerin mevcut stoklarındaki mallar bile bir senelik gıda ihtiyacını karşılayacak durumda.

Özellikle kasa sıralarında ve poşetleme alanında sosyal mesafe sınırını korumakta bazı vatandaşlar duyarsız davranıyor. Bizim en çok uğraş verdiğimiz konu ürün temini ya da stoklar değil, müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi korumak. Ne kadar önlem alsak da kurallar belirlesek de vatandaşların da bireysel olarak sorumlu davranması gerekiyor” dedi.

Market çalışanlarının kurallara uyduğu; önlem olarak eldiven, maske ve yüz siperliği kullandıkları görüldü.

Alışveriş için marketlere giden vatandaşlar da maske kullanımına dikkat etti.