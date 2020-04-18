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Ankara Haberleri: Alışveriş kuyruğu

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Alışveriş kuyruğu

Sedat CENİKLİ-Doğahan GİRİTLİOĞLU
18.04.2020 - 00:59 |Son Güncelleme :

Başkent’te sokağa çıkma yasağının başlamasından önceki son gün de vatandaşlar marketlere koştu. Market önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralını unuttu.

Sedat CENİKLİ-Doğahan GİRİTLİOĞLU

İki günlük sokağa çıkma yasağı günler öncesinden duyurulsa da alışverişi son güne bırakanlar, marketlerde yoğunluğa sebep oldu. Hafta başından bu yana görülen market önlerindeki kuyruklar dün de oluştu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin marketler tarafından uygulandığı ancak zaman zaman yoğunluktan dolayı ihlallerin olduğu görüldü.

Alışveriş kuyruğu

DIŞARIDA KURALLARA UYULDU

Cadde ve sokaklardaki küçük marketler ile gross marketlerde, ‘içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmaması’ kuralı sıkı şekilde uygulandı. Market görevlileri vatandaşları sırayla içeri girmeleri ve sosyal mesafeyi koruyarak sıraya girmeleri konusunda uyarırken, bazı marketlerin önünde metrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Bu sırada maskesi olmayan vatandaşlara da market girişlerinde maske verildi.

Alışveriş kuyruğu

İÇERİDE BAZEN İHLAL EDİLDİ

Ancak dışarıdaki sosyal mesafe, zaman zaman market içinde korunamadı. Reyonlar arasında gezerken ve ürünler tartılırken kural unutuldu. Normal zamanda olduğu gibi evde hazırlanıp gelinen uzun listelere göre alışveriş yapıldı, arabalar dolduruldu. Özellikle kasa sırasında beklerken ve paketleme yaparken kuralın ihlal edildiği görüldü. Büyük marketlerde ise kurallara uyulması için ürünlerin paketlenmesinde market çalışanları yardımcı oldu.

Alışveriş kuyruğu

MEVCUT STOK BİR SENE YETER

Alışveriş kuyruğu

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Başkanı Recai Kesimal, marketlerdeki her türlü denetim ve önleme karşın en büyük sorumluğun müşterilerde olduğunu belirterek, “Alışverişte yine uzun kuyruk ve kısmi panik havası devam ediyor. Ankara’da marketlerin mevcut stoklarındaki mallar bile bir senelik gıda ihtiyacını karşılayacak durumda.

Özellikle kasa sıralarında ve poşetleme alanında sosyal mesafe sınırını korumakta bazı vatandaşlar duyarsız davranıyor. Bizim en çok uğraş verdiğimiz konu ürün temini ya da stoklar değil, müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi korumak. Ne kadar önlem alsak da kurallar belirlesek de vatandaşların da bireysel olarak sorumlu davranması gerekiyor” dedi.

Alışveriş kuyruğu

Market çalışanlarının kurallara uyduğu; önlem olarak eldiven, maske ve yüz siperliği kullandıkları görüldü.

Alışveriş kuyruğu

Alışveriş için marketlere giden vatandaşlar da maske kullanımına dikkat etti.

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Alışveriş kuyruğu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Nisan 2020 tarihinde saat 00 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Alışveriş kuyruğu haberi güncellenecektir.

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