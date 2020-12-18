Ali Rıza Bey Ormanı çöplerden arındı

Hürriyet Ankara’nın hafta başında ‘Bir günde bu halde’ manşetiyle gündeme getirdiği Çankaya Koru Mahallesi’ndeki Ali Rıza Bey Ormanı’nda biriken çöp yığınları temizlendi. Haberin ardından harekete geçen Çankaya Belediyesi ekipleri, önceki gün bölgeye saçılan atıkları topladı. Belediye ekipleriyle birlikte temizlik çalışmalarına katılan Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, “Bizim temizlerken gösterdiğimiz duyarlılığın yarısını buraya gelip zaman geçiren vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Yanlarında bir çöp poşeti getirerek, atıkları ona atmak zor olmamalı. Buradaki son çöp manzarası da temizlenmiş olsun. Bir daha bu çirkin manzarayı görmeyelim” dedi.







KİRLİLİĞE İSYAN ETMİŞTİ

Hürriyet Ankara, 14 Aralık’ta Çankaya Koru Mahallesi’nde ‘Çayyolu Seyir Tepe’ olarak da bilinen Ali Rıza Bey Ormanı’ndaki çevre kirliliğini fotoğraflayarak gündeme getirmişi. Muhtar Türkan Yezer de kirliliğe isyan ederek, “Burayı meyhaneye çevirdiler. Temizliyoruz, ertesi gün yeniden kirleniyor. Kim kirletiyorsa tespit edilsin, belediye görevlileri yerine neden oldukları kirliliği bu kişiler temizlesin” demişti.







