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Ankara Haberleri: Ali Rıza Bey Ormanı çöplerden arındı

ANKARA HABERLERİ

Ali Rıza Bey Ormanı çöplerden arındı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
18.12.2020 - 00:55 |Son Güncelleme :

Çankaya Koru Mahallesi’ndeki Ali Rıza Bey Ormanı’nda biriken çöp yığınları, Hürriyet Ankara’nın konuyu gündeme getirmesinin ardından temizlendi. Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, “Buradaki son çöp manzarası da temizlenmiş olsun. Bir daha bu çirkin manzarayı görmeyelim” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Hürriyet Ankara’nın hafta başında ‘Bir günde bu halde’ manşetiyle gündeme getirdiği Çankaya Koru Mahallesi’ndeki Ali Rıza Bey Ormanı’nda biriken çöp yığınları temizlendi. Haberin ardından harekete geçen Çankaya Belediyesi ekipleri, önceki gün bölgeye saçılan atıkları topladı. Belediye ekipleriyle birlikte temizlik çalışmalarına katılan Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, “Bizim temizlerken gösterdiğimiz duyarlılığın yarısını buraya gelip zaman geçiren vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Yanlarında bir çöp poşeti getirerek, atıkları ona atmak zor olmamalı. Buradaki son çöp manzarası da temizlenmiş olsun. Bir daha bu çirkin manzarayı görmeyelim” dedi.

Ali Rıza Bey Ormanı çöplerden arındı

KİRLİLİĞE İSYAN ETMİŞTİ

Hürriyet Ankara, 14 Aralık’ta Çankaya Koru Mahallesi’nde ‘Çayyolu Seyir Tepe’ olarak da bilinen Ali Rıza Bey Ormanı’ndaki çevre kirliliğini fotoğraflayarak gündeme getirmişi. Muhtar Türkan Yezer de kirliliğe isyan ederek, “Burayı meyhaneye çevirdiler. Temizliyoruz, ertesi gün yeniden kirleniyor. Kim kirletiyorsa tespit edilsin, belediye görevlileri yerine neden oldukları kirliliği bu kişiler temizlesin” demişti.

Ali Rıza Bey Ormanı çöplerden arındı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ali Rıza Bey Ormanı çöplerden arındı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2020 tarihinde saat 00 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ali Rıza Bey Ormanı çöplerden arındı haberi güncellenecektir.

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