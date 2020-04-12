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Ankara Haberleri: Aksaklıklar düzeltilecek

ANKARA HABERLERİ

Aksaklıklar düzeltilecek

Hürriyet Haber
12.04.2020 - 10:15 |Son Güncelleme :

Ankara Valisi Vasip Şahin, koronavirüs ile mücadele kapsamında, market ve pazar yerlerinde alınan önlemleri yerinde denetledi.

Hürriyet Haber

Önceki gün, Altındağ ilçesinde Ali Ersoy Mahallesi semt pazarına ve bir markete giden Şahin, yer yer mesafe şartlarının ihlal edildiğini ve bu konuda vatandaşların uyarıldığını söyledi. Belediyeye de gerekli talimatların verildiğini ifade eden Şahin, gelecek hafta itibarıyla semt pazarındaki aksaklıkların düzeltileceğini bildirdi.

Vali Şahin, “Sosyal mesafeye herkesin mutlaka riayet etmesi lazım. Özellikle pazar ve market yerlerinde mutlaka maskeyle dolaşın, kalabalık oluşturmayın. Ankara’da 3 günde 1 milyon maske dağıtıldı ve dağıtılmaya devam edilecek. Bütün vatandaşlarımızdan talep ve beklentimiz kurallara uymaları” dedi.

‘VEFA’ GÖREV BAŞINDA

Ankara’da ‘Vefa Sosyal Destek Grupları’ sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Vefa Destek Grubu’nun çalışmalarına da değinen Vali Şahin, kamu, belediye ve gönüllülerden oluşan ekiplerle, ciddi bir faaliyet yürütüldüğünü belirtti. Şahin, “Ankara’da vatandaşlardan aldığımız talep 93 bin 750, karşıladığımız talep ise 85 bin civarında. Bu aradaki fark ya bilgi talebi ya da bir talebin tekrarı oluyor. Genel olarak baktığımızda, taleplerin karşılanma oranı memnuniyet verici. Yaşlılarımıza bu konudaki ikazlara ve kurallara riayet ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Şahin, Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından paylaştığı “Sokağa çıkma yasağına özen gösteren tüm Ankaralılara teşekkür ederiz” mesajını da, “Teşekkürler Ankara!” notuyla paylaştı.

Aksaklıklar düzeltilecek

TÜM TESTLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren Ankara Valiliği, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunları söyledi:

“Bugün bazı yayınlarda yer alan Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimizde görev yapan tüm personelimizin testlerine devam edilmektedir.”

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Aksaklıklar düzeltilecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Nisan 2020 tarihinde saat 10 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Aksaklıklar düzeltilecek haberi güncellenecektir.

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