Akpınar’ın 9 yıllık imar sorunu çözülüyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 2011 yılındaki heyelan nedeniyle yapı yasağı gelen ve yapılan binalarda da iskan sorunları yaşanan Çankaya Akpınar Mahallesi için harekete geçti. Önceki gün ABB’de, parti grup başkanvekillerinin de katılımıyla yapılan toplantıda Akpınar’daki imar sorununun çözümü için yeni bir yol haritası oluşturuldu. Toplantıda Çankaya Belediyesi yetkilileri, ada ve parselleri imar paftası üzerinden ayrıntılı olarak gösterip 9 yıllık süreçte bölgede yaşanan sorunla ilgili detaylı bilgi verdi. Toplantıda oluşturulan yol haritasıyla 2011’den bu yana büyük sorun haline gelen bölge için çözüm adımı atılmış oldu.

BELİRLENEN KURALLARA UYMA ŞARTI

Bu kapsamda belirlenen şartlara uyulması dahilinde daha önce inşaatların yapıldığı 77 adet parseldeki binaların iskan ve diğer problemlerinin çözümü sağlanacak. Yapılaşmanın olmadığı 17 parselde de yine şartlar doğrultusunda yapılaşma yapılabilecek. İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre bölgedeki parsellerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Önlemli Alan’ olarak tanımlanan alanlar için belirtilen hususlara uyulacak. Mimari proje onayı aşamasında parsel ya da bina bazında yapılacak laboratuvara dayalı sondajlı zemin ve temel etütünde, ‘Kazı güvenliği ve alınacak önlemlere ilişkin genelge’deki hususlara da uyulacak. Raporda ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Aralık 2018’de Jeolojik Etüt Raporu’nu onayladığı bilgisine de yer verildi. İmar Komisyonu tarafından plan notları eklenerek hazırlanan rapor ABB Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından bölgedeki imar uygulamaları geçerli olacak.

KANGREN HALİNE GELEN SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK

Akpınar Mahallesi’nde 2011’deki heyelan sonrası Çevre Bakanlığı’nın bölgeyi yasaklı alan ilan ettiğini hatırlatan ABB Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Emin Ayaz, bakanlığın zemindeki süreci 2 yıl kontrol ettiğini de söyledi. Ayaz, “İmar planına eklenen yeni notlarla bölgede kangren haline gelen soruna çözüm sağlanacak. Vatandaşların mağduriyeti giderilmiş olacak” dedi.

ABB Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Emin Ayaz ve komisyon üyelerinin yer aldığı toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da katıldı.