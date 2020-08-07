Akköprü’de atık temizliği

Vatandaşların şikâyeti üzerine ve gelen kötü kokular nedeniyle harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Çayı’nda 9 kilometrelik alanda kurban ve çöp atıklarını temizleme çalışması gerçekleştirdi. Toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan atıklar, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 10 personel, 4 kamyon ve 4 iş makinesi ile temizlendi. Toplanan atıklar, atık bertaraf tesislerine götürülerek imha edildi.



UYARILAR DİKKATE ALINMADI

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kurban atıklarının kanal hatlarını tıkadığını ve halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bayram öncesi uyarılarımızı yapmış olmamıza rağmen yine de bazı duyarsız vatandaşlarımız kurban atıklarını dere yataklarına atarak hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını hiçe saymış oldu. ASKİ olarak hatlarımızda rutin temizlik çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyoruz ancak ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Hatlara atılan çöpler de akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına, kötü kokulara, sineklerin çoğalmasına ve su baskınlarına neden oluyor. Bu durum kurumumuz için maddi açıdan kayıplara neden olurken, halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor.”





Hürriyet Ankara, Akköprü’de biriken kurban atıkları sebebiyle yaşanan kirliliği, 2 Ağustos’ta ‘Atıkköprü’ manşetiyle gündeme getirmişti.