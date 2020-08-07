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Ankara Haberleri: Akköprü’de atık temizliği

ANKARA HABERLERİ

Akköprü’de atık temizliği

Hürriyet Haber
07.08.2020 - 10:26 |Son Güncelleme :

Kurban atıklarının ve çöplerin dere yatakları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını tıkadığı yönündeki uyarılara rağmen duyarsız vatandaşlar tarafından atılan atıkların temizliği için Büyükşehir Belediyesi yoğun mesai harcıyor.

Hürriyet Haber

Vatandaşların şikâyeti üzerine ve gelen kötü kokular nedeniyle harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Çayı’nda 9 kilometrelik alanda kurban ve çöp atıklarını temizleme çalışması gerçekleştirdi. Toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan atıklar, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 10 personel, 4 kamyon ve 4 iş makinesi ile temizlendi. Toplanan atıklar, atık bertaraf tesislerine götürülerek imha edildi.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kurban atıklarının kanal hatlarını tıkadığını ve halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bayram öncesi uyarılarımızı yapmış olmamıza rağmen yine de bazı duyarsız vatandaşlarımız kurban atıklarını dere yataklarına atarak hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını hiçe saymış oldu. ASKİ olarak hatlarımızda rutin temizlik çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyoruz ancak ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Hatlara atılan çöpler de akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına, kötü kokulara, sineklerin çoğalmasına ve su baskınlarına neden oluyor. Bu durum kurumumuz için maddi açıdan kayıplara neden olurken, halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor.”

Akköprü’de atık temizliği
Hürriyet Ankara, Akköprü’de biriken kurban atıkları sebebiyle yaşanan kirliliği, 2 Ağustos’ta ‘Atıkköprü’ manşetiyle gündeme getirmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Akköprü’de atık temizliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Ağustos 2020 tarihinde saat 10 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Akköprü’de atık temizliği haberi güncellenecektir.

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