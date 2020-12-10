AK Parti’den ilginç iddialar

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi, aralık ayının ikinci oturumunu dün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Mansur Yavaş’ın bulunmadığı Meclis’te AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, eleştirilerini sürdürdü. Pazartesi günü Başkan Yavaş’ın önergesini almamasıyla ilgili Köse, “İdare Mahkemesi’ne başvurduk. Mahkeme karar alacak, o zaman Sayın Başkan’ın ne söyleyeceğini göreceğiz. Burada ‘Kapatın’ dediği mikrofon, Ankara halkının mikrofonudur. Bize söylediği ‘masa üzerinde tepinme’ sözünü aynen iade ediyorum kendisine. Hem bizden hem tüm Meclis’ten özür dilemeye davet ediyorum” dedi. İlginç iddiaları gündeme getiren ve Yavaş’a bazı sorular soran Murat Köse, özetle şunları kaydetti:

‘İMAR DAİRESİNDEN ÇIKMAYAN MECLİS ÜYELERİ’

“3-5 tane sağda solda dedikodu yapan, fitne çıkaran, güya size destek oluyoruz diye yolunu bulan CHP Meclis üyeleriyle kabile yönetmeye çalıştığınız şeklinde iddialar var. Bu söylentilerin ne olduğunu Sayın Başkan’ın anlatacağını tahmin ediyorum. Kurumsal olarak muhataplarınızla lütfen bir araya gelin. Grup başkanvekillerini dikkate alın. Kabile lideri gibi ‘Ben bilirim’ kibrinden vazgeçin. İmar dairesinden çıkmayan meclis üyelerinden haberiniz var mı? İmarda dosya takibi yapanları biliyor musunuz? Dünyalık konusunda hızla yükselen Meclis üyeleri varmış. Böyle konuşuluyor, öyle diyorlar. Bunlardan haberiniz yoksa ABB’yi kim yönetiyor acaba? Eğer bunlardan haberiniz varsa siz de mi içindesiniz? Yok değilseniz bu işlerle ilgili herhangi bir işlem, soruşturma yaptınız mı? İmar dosyalarını takip eden, ilgili firmalarla görüşen, bağlantı kuran Meclis üyeleri ve birtakım şahıslar olduğu o kadar çok yaygın ki piyasada.

ÖNCE KABİLESİNİN NE YAPTIĞINA BİR BAKSIN

Bu imar konularında özellikle firmalarla veya ilgili şahıslarla direkt ya da dolaylı olarak TOGO olayında olduğu gibi herhangi bir görüşme veya anlaşma yaptınız mı? Sizin bilginiz dahilinde bu dosyalarla ilgili görev verdiğiniz Meclis üyeleri ya da koordinatör sıfatlı şahıslar var mı? Onlara herhangi bir dosya ile ilgili görev verdiniz mi? Bu görüşmelerin sonucu ne oldu. Çözdüğünüz, başka sonuç aldığınız dosyalar var mı? Yetim hakkı ifadesini kullanıyor Sayın Yavaş, önce kabilesinin ne yaptığına bir baksın. Ondan sonra gelsin burada yetim hakkını konuşsun. Diyor ki ‘Ben yetim hakkını yedirmem’ evet doğru söylüyor çünkü kendi yiyor. ‘Kimseye yedirmem ben yerim’ diyor. CHP Grup Başkanvekili, pazartesi günü Sayın Yavaş’ın sunumunda yanında oturmuyordu. Buradaki yerinde oturuyormuş. Kabile belediyeciliğinin geldiği yer tam da bu. Sayın Yavaş bize yaptığı benzer kaba davranışlarını acaba kendi partisine de yapıyor. Seçildiği CHP’yi de mi dikkate almıyor. CHP’nin içine soktuğu iki-üç tane Meclis üyeleriyle ve devşirmeleriyle hem CHP hem de İYİ Parti’yi adeta paspas ediyor Sayın Yavaş.”

MADEM VARSA ÇIKACAKSINIZ İSİM İSİM AÇIKLAYACAKSINIZ

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu önerge gerginliğiyle ilgili, tüm parti gruplarıyla Meclis başlamadan önce soru önergelerinin Meclis divanına verilmesi yönünde prensip kararı aldıklarını hatırlattı. Neslihanoğlu, Köse’ye, “Önergeyi mahkemeye verebilirsiniz. ‘Mahkeme kararını verecek siz de göreceksiniz’ böyle bir ifade yok Türkiye Cumhuriyeti’nde yargının kararını siz vermiyorsunuz. Yasalar doğrultusunda mahkeme kararını verir” eleştirisinde bulunurken, Köse’nin iddialarına şu yanıtları verdi: “Belediye başkanını despotlukla ağzıma alamayacağım ithamlarla suçladınız. Sizin bir grup başkanvekili olarak bu cümleleri hem belediye başkanımıza hem de Meclis’teki hiçbir arkadaşıma kullanmanızı yakıştıramıyorum. Burada 6 milyonu yöneten bir belediye başkanı var. 6 milyonun seçtiği Belediye Meclisi var. Bizi Türkiye izliyor, konuşmalarımıza dikkat edeceğiz, tartarak konuşmamız gerekiyor. 10 gün önceki konuşmayı aynen dinledik. Siz söylemekten yorulmadınız ama ben aynı şeyleri cevap vermekten yoruldum. Mahkemeye intikal eden dosyalar var. Siz de dile getirdiniz. Madem öyle yargıya intikal eden dosyalarla ilgili bizim dönemimizde de varsa, bu tür işlere karışan varsa hep birlikte peşine düşelim. İmar’da dolaşan Meclis üyeleri dediniz. 1.5 sene oldu biz bu işleri bilmiyoruz ki öğrenemedik ki. Sizin aklınızda o varsa ben ne yapayım. 1.5 senede imar katında ne dosyası takip edilir. Komisyon Başkanı’mız yanımızda, gelen imar konularına bir bakın. Bütün gruplardaki arkadaşlar da dahil hangi arkadaş hangi rantsal işin peşine düşmüş. Bunlar bütün Meclis’i zan altında bırakıyor.

CHP HİÇBİR BİREYE PASPAS OLACAK PARTİ DEĞİL

Size yakıştıramadım diyeceğim ama tarzınız bu demek ki; ‘Sizleri paspas ediyor’ gibi bir ifade kullandınız. CHP bu ülkeyi kuran partidir. Hiçbir bireye de, partiye de paspas olacak parti değildir. Parti işlerine sızmış 3-5 kabile yöneticisi bu Meclis’i yönetiyor diyorsunuz. Biz burada 148 tane Meclis üyesi arkadaşız. Hepsi birbirinden değerli Ankara’ya hizmet etmek için gelmiş olan arkadaşlar. Ne demek tüm parti gruplarına sızmış. Tüm arkadaşları nasıl töhmet altında bırakırsınız. Madem varsa çıkacaksınız isim isim açıklayacaksınız. Genel konuşmayla yuvarlama ile bu işler olmaz. Bunları açıklayan kimseyi zan altında bırakmayın. Bizde kumpas, yalan, arkadan dolanma, dedikoduyla siyaset olmaz. Bizim alnımız ak, geçmişimiz temiz, geleceğimiz de inşallah aydınlık olacak.”

KİM BİR KURUŞU YİYORSA ALLAH BELASINI VERSİN

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Bu dönemde eğer benim görmediğim bilmediğim bir yolsuzluk şaibe olursa bu Meclis üyelerinin de vebali vardır’ sözlerini hatırlattı. Beker, “Böyle bir konuda savcılık uzak bir yer değil, varsa bir konu beraber de gider veririz. Ankara hep beraber bu Meclis’in desteğiyle hizmet bekliyor. Bir sürü itham ettiniz, ithamlarınız şık değil. Bunun kararını 6 milyonluk Ankara verecek, sabredin. Ankara’nın sorunları var. Biz bunları konuşalım. Burada insanların işi varsa geliyorlar. Eğer yapılamıyorsa, çözülemiyorsa Yaşar Başkan’a, Murat Başkan’a, Meclis üyesi arkadaşlarımıza, bizlere geliyor. Bunlar için gelmek ve söylemek iş takipçiliği değildir. Kim bu belediyenin bir kuruşunu yiyorsa Allah onun bin kere belasını versin. Bunu görüp de söylemeyeni rabbim bildiği gibi yapsın” diye konuştu.

YOLSUZLUĞA KARŞI MÜCADELE ETMEYEN NAMERTTİR

MHP Grubu adına konuşan ve pazartesi günü Meclis’ten niye ayrıldıklarını anlatan Soner Cengiz ise şunları kaydetti: “MHP bugüne kadar hiçbir yolsuzluğun yanında olmadığı gibi hiçbir yolsuzluğu örtecek, kapatacak bir işin içinde kesinlikle bulunmamıştır. Bundan sonra da bulunmayacaktır. Geçmişteki yolsuzlukların önüne çıkacak engellemeler bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren yolsuzluklara karşı mücadeledir. Yolsuzluğa karşı mücadele etmeyen namerttir. Meclis’i terk etme zorunda bırakıldık. Biz sadece MHP için değil AK Parti’nin CHP’nin Meclis üyelerinin haklarını savunmak için buradan çıktık. Biz burayı mikrofonların kapatılması, demokratik hakkın elinden alınmasından dolayı terk ettik. Yoksa şu anda ve geçmişte yapılan yolsuzluğu kapatmak gibi bir derdimiz, bir misyonumuz olmadı bundan sonra da olmayacaktır.”

MECLİS’TEN NOTLAR

-Murat Köse’nin Yavaş’a yönelik sözlerine zaman zaman CHP ve İYİ Parti sıralarından sert tepki geldi.

-Başkan Mansur Yavaş’ın oturuma katılmamasını kendilerinin istirham ettiğini belirten CHP Meclis Üyesi Ertan Işık, “Başkan katılsaydı iyi olurdu ama sizin de (Murat Köse) ortak tanıdığınız bir dostumuzla gerilim tırmanmasın, sağduyulu davranalım diye biz istirham ettik” dedi. Işık, Murat Köse’yi de eleştirerek, Köse’nin kamuoyunu yanılttığını savundu. Köse’nin bir belediye başkanına yakışmayacak ifadelerde bulunduğunu söyleyen Işık, hem geçmişte hem de bugün olanlarla ilgili birlikte davalara ve soruşturmalara müdahil olma çağrısı yaptı.

-CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu da yaptığı konuşmada Murat Köse’nin ‘devşirme’ sözüne sert tepki gösterdi.

-Geçmişten bugüne seçilmiş her belediye başkanına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez ise belediye başkanının da Meclis üyesine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.