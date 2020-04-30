Ahlat ağacına proje aşısı

Akyurt’ta ‘Rol Model Ankara Armudu’ projesiyle, ilçenin kırsal bölgelerinde bulunan ahlat ağaçları Ankara armudunu yeniden canlandırmada kilit rol oynayacak. Ankara armudu, ahlat ağacına yapılan armut aşısıyla verimli hale getirilecek. Çiftçi ve vatandaşlara Akyurt Halk Eğitim Merkezi ile birlikte genel ağaç budama ve aşılama eğitimi verildiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık şu bilgileri verdi:

YAN ÜRÜN DENEMESİ YAPILACAK

“Geçmişte Akyurt ve çevresi Ankara armudu bakımından zengin bir bölgeydi. Amacımız, eskiden olduğu gibi yeniden yüksek rekolte ile üretim yapmak. Bunun için üretim yapılacak arazimiz hazır. Güzelhisar mahallemizde yer alan 35 dönümlük arazimize bin ahlat fidanı dikeceğiz. Bir yılın sonunda ahlat fidanları armut aşılamaya uygun hale gelecek. Bölgemizden temin edilen sağlıklı Ankara Armudu kalemleri ile aşılanacak, böylece örnek uygulama bahçemiz oluşturulacak. Bu bahçede her yıl Akyurtlulara uygulama eğitimi verilecek, diğer taraftan da armut meyvesinden pekmez, pestil gibi yan ürün denemeleri yapılacak. Böylece Ankara Armudu’nun önündeki en büyük engel olan pazarlama konusu, üretilen yan ürünlerle aşılmış olacak.”



HER YIL BİN ADET

Bir diğer amaçlarının da, ilçenin dağlarında kendiliğinden köklenmiş ahlat ağaçlarını ankara armudu’na dönüştürme olduğunu söyleyen başkan ayık, “bu kapsamda her yıl halk eğitim merkezi müdürlüğü ile ortaklaşa yapacağımız eğitimlerle akyurt’un dağlarında kendiliğinden yetişmiş ahlat ağaçlarına ankara armudu aşılamaları yaparak hem eğitim verecek hem de akyurt’taki ankara armudu popülasyonunu arttırmış olacağız. bu kapsamda her yıl bin ağacı aşılayacağız” dedi.