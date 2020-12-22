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Ankara Haberleri: Afetlere karşı hep birlikte

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Afetlere karşı hep birlikte

Hürriyet Haber
22.12.2020 - 01:04 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Hürriyet Haber

Son dönemlerde yaşanan depremlerde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu protokol sahada birlikte çalışıp teknolojik aletlerle ve yetişmiş personelle daha etkin ve hızlı müdahale etmemizi sağlayacak. Eğitim programlarını beraber düzenleyeceğiz, kamplara beraber katılacağız. Bize gelen diğer STK’ların taleplerini de değerlendireceğiz. Gönüllü itfaiyecilik yönetmeliğini de çıkardık. Bununla birlikte ayrıca çalışmalarımız devam edecek.” Afetlerde güçleri birleştirmenin en doğru hareket olacağını ve edinilen tecrübeleri paylaşmanın hayat kurtarmada kilit rol oynayacağını vurgulayan TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya da, “Genç gönüllü kadromuz, İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alacağı eğitimlerle sahada daha tecrübeli davranacaktır” dedi.

Afetlere karşı hep birlikte
Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve arama-kurtarma ekipleri katıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Afetlere karşı hep birlikte hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Aralık 2020 tarihinde saat 01 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Afetlere karşı hep birlikte haberi güncellenecektir.

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