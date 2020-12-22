Afetlere karşı hep birlikte

Son dönemlerde yaşanan depremlerde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu protokol sahada birlikte çalışıp teknolojik aletlerle ve yetişmiş personelle daha etkin ve hızlı müdahale etmemizi sağlayacak. Eğitim programlarını beraber düzenleyeceğiz, kamplara beraber katılacağız. Bize gelen diğer STK’ların taleplerini de değerlendireceğiz. Gönüllü itfaiyecilik yönetmeliğini de çıkardık. Bununla birlikte ayrıca çalışmalarımız devam edecek.” Afetlerde güçleri birleştirmenin en doğru hareket olacağını ve edinilen tecrübeleri paylaşmanın hayat kurtarmada kilit rol oynayacağını vurgulayan TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya da, “Genç gönüllü kadromuz, İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alacağı eğitimlerle sahada daha tecrübeli davranacaktır” dedi.





Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve arama-kurtarma ekipleri katıldı.