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Ankara Haberleri: Afetlerde omuz omuza

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Afetlerde omuz omuza

Hürriyet Haber
16.03.2020 - 09:07 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı. Protokolle eğitimler başta olmak üzere olası afetlerde iş birliği yapılacak. Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda düzenlenen imza törenine, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz katıldı.

Hürriyet Haber

Protokol kapsamında olası afetlerde ekiplerin birlikte hareket etmesi kararlaştırılırken, eğitim ve tatbikatlarda da koordineli çalışma prensibi kabul edildi. Sahadaki uygulamalarda iş birliği yapacak olan Ankara İtfaiyesi ve AKUT, can ve mal güvenliği konusunda gerçekleştirilecek ortak eğitimlerde deneyimlerini paylaşacak.

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Son olarak Elazığ depreminde arama ve kurtarma çalışmalarında iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Sahada birlikte çalışarak mesleki yeterliliği artırmayı amaçlıyoruz. AKUT ve İtfaiye’deki arkadaşlarımızın kamplarda bir arada uyum içinde çalışmasını sağlamak bizim için çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Özellikle doğal afetlerde kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesinin ve tecrübe paylaşımının hayat kurtarmada kilit rol oynadığını vurgulayan AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz da, “İnşallah bundan sonra can kayıplarını en az seviyede tutmak için elimizden gelenin en iyisini yaparız” dedi.

Afetlerde omuz omuza

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