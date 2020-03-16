Afetlerde omuz omuza

Protokol kapsamında olası afetlerde ekiplerin birlikte hareket etmesi kararlaştırılırken, eğitim ve tatbikatlarda da koordineli çalışma prensibi kabul edildi. Sahadaki uygulamalarda iş birliği yapacak olan Ankara İtfaiyesi ve AKUT, can ve mal güvenliği konusunda gerçekleştirilecek ortak eğitimlerde deneyimlerini paylaşacak.



DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ



Son olarak Elazığ depreminde arama ve kurtarma çalışmalarında iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Sahada birlikte çalışarak mesleki yeterliliği artırmayı amaçlıyoruz. AKUT ve İtfaiye’deki arkadaşlarımızın kamplarda bir arada uyum içinde çalışmasını sağlamak bizim için çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Özellikle doğal afetlerde kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesinin ve tecrübe paylaşımının hayat kurtarmada kilit rol oynadığını vurgulayan AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz da, “İnşallah bundan sonra can kayıplarını en az seviyede tutmak için elimizden gelenin en iyisini yaparız” dedi.







