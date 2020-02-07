Afet protokolü Meclis’e gelecek

ABB’den yapılan açıklamada ilk etapta 11 ilçe belediyesi ile iş birliği yapılacağı kaydedildi. İş birliği kapsamında ABB ile ilçe belediyeleri kar ve su taşkınlarıyla mücadele başta olmak üzere tüm afet ve acil durumlarda birlikte çalışacak. İlçe belediye başkanlarının imzalamasının ardından, protokol yazısı bu ayki ABB Meclisi gündemine gelecek. ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında toplanan ilçe belediyelerinin temsilcileri, iş birliğinin detayları konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Başkent’te büyük bir Afet Koordinasyon Merkezi’nin inşasına başlanılacağını belirten Çokakoğlu şunları söyledi:

O SOKAĞA BİZ BAKMIYORUZ DENMEYECEK

“Telsizinden müdahale aracına kadar her şeyin yeniden değerlendirildiği, yeni bir anlayışın hakim olduğu afet ve afetle mücadele konsepti geliştiriyoruz. Afetin, yağışın, selin, donun, buzlanmanın, karın boyutları tek bir ilçenin, tek bir Büyükşehir Belediyesi’nin sınırlarını aşmıştır. Mücadele için iş birliği şart ve tüm imkânlarımızı ortaklaşa kullanacağız. Afet Koordinasyon Merkezi sayesinde ilçe belediyelerimizle telsiz bağlantımız olacak. Kente yağmur, kar, nem sensörleri yerleştirilecek. 400 kameramıza ilave yaklaşık 600-700 kadar kamera eklenecek. İhtiyaç halinde ilçe belediyesi olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun araçlarıyla, imkânlarıyla vatandaşın yardımına koşacak. Vatandaşa ‘o caddeye, o sokağa biz bakmıyoruz’ denmeyecek.”

ABB Başkan Mansur Yavaş Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaretinde karla mücadele konusunda metropoldeki tüm ilçe belediyelerine “Gelin protokol yapalım, ilçe-büyükşehir ayrımını kaldıralım” teklifinde bulunduklarını açıklamıştı.