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Ankara Haberleri: Adliye polemiğinden ‘ortak akıl’ vurgusuna

ANKARA HABERLERİ

Adliye polemiğinden ‘ortak akıl’ vurgusuna

Murat YILMAZ
09.12.2020 - 00:44 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu arasında yaşanan ‘adliye’ polemiğinin ardından iki taraftan da yeni ılımlı açıklamalar geldi.

Murat YILMAZ

Yaşar’ın “Beni çok iyi tanımanıza rağmen attığınız tweet’i üzülerek okudum” şeklinde başlayan açıklamasına Twitter üzerinden alıntılayarak yanıt veren Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

AMACIM ASLA SİZİ ÜZMEK OLAMAZ

“Fethi başkanım amacım asla sizi üzmek olamaz. Vatan ve Ankara sevginizin şahidiyim. Adliyeye karşı olduğunuzu da düşünmem elbette. Deprem tedbiri almak merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin görevi. Hepimizin de sorunu. Adliye sorununa çözüm bulmak da öyle. En derin saygılarımla” dedi.

Adliye polemiğinden ‘ortak akıl’ vurgusuna

ORTAK ÇALIŞMAYA HER DAİM HAZIRIZ

Başkan Yaşar’ın Feyzioğlu’na yanıtı ise, “Sayın Metin Feyzioğlu, hem yeni adliyenin yapılması hem de Demetevler’de kentsel dönüşümün gerçekleşmesi hepimizin ortak sorunudur. Adliye’nin Yenimahalle’de olması ve Demetevler’in deprem riski alanı olmaktan çıkması Yenimahalle Belediye Başkanı olarak en çok beni mutlu eder. Benim uyarım Adliye ve Şehir Hastanesi ile ilgili altyapının tamamlanması ve hükümet yetkilileri tarafından dönüşüm için rezerv alanı olarak düşünülen MİT alanının kullanılamayacak olmasıdır. Bu sorunların çözümü için ortak akıl ve ortak çalışmaya her daim hazırız” şeklinde oldu. 

Adliye polemiğinden ‘ortak akıl’ vurgusuna
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın pazar günü Hürriyet Ankara’ya yaptığı ‘Demetevler’in dönüşümü için MİT arazisinin rezerv olarak kullanılması’ yönündeki açıklamasının ardından, Başkan Yaşar ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu arasında ‘adliye’ polemiği yaşanmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Adliye polemiğinden ‘ortak akıl’ vurgusuna hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Aralık 2020 tarihinde saat 00 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Adliye polemiğinden ‘ortak akıl’ vurgusuna haberi güncellenecektir.

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