Adliye gelmeden hastane açılmadan ulaşım çözülmeli

Yenimahalle’deki MİT yerleşkesine yeni adliyenin yapılacak olması nedeniyle Demetevler’in kentsel dönüşüm ihtimalinin ortadan kalktığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin adliye ve Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla oluşacak trafiği kaldıramayacağına dikkat çekti. Buralar açılmadan bir an önce toplu taşıma ve alternatif ulaşım imkânlarının planlanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yaşar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a konuyla ilgili özel mektup gönderdiğini açıkladı. Başkan Yaşar dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

DEMETEVLER’DE DÖNÜŞÜM İMKÂNI KALMIYOR

“2014 yerel seçimlerinde AK Parti adayının, yetkililerin, o dönem başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Demetevler’de kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz’ diye sözleri, seçim vaatleri var. O zaman MİT arazisinin buraya rezerv olarak kulanılacağını söylediler. Demetevler’deki yoğunluk 5.5-6, bu yoğunluğu yaymamız lazım. MİT arazisi ve Çamlıca polis lojmanlarının olduğu bölgede araziyle o yoğunluğu yayarak Demetevler’deki kentsel dönüşümün gerçekşebileceğini seçim beyannameleriyle Yenimahalle halkına da söylediler. Geldiğimiz noktada MİT arazisine yeni adliye binası yapılma kararı alındı. Yani Demetevler’deki kentsel dönüşümü gerçekleştirme imkânımız sıfırlanıyor. Ülkemizin deprem acılarını yaşadığı, depreme karşı bütün şehirlerimizde tedbirlerin alınması gerektiği bir dönemde, Ankara’da da bakanlarımızın kendi ağızlarından ‘en önemli nokta’ dedikleri bir bölgede MİT arazisi oraya verilirse kentsel dönüşümü yapma imkânımız kalmıyor.

GÜNDE 110 BİN ARAÇ EKLENMİŞ OLACAK

MİT arazisine adliye yapılması bir başka sıkıntıyı getiriyor. Yenimahalle’nin iki giriş noktası var; birincisi Yenimahalle birinci durak Ulus’tan gelen giriş noktası. İkincisi; AOÇ, Demetevler’e İstanbul Yolu’ndan giriş noktası. Bir de Etlik’ten Eşref Bitlis Caddesi geliyor. Birinci durakla Eşref Bitlis Caddesi’nin MİT’e devam eden yol üzerinde çok büyük bir yoğunluk var. Şu anda belli saatlerde orası tıkanıyor. Yarın şehir hastanesi açıldığında, adliye de buraya geldiğinde Yenimahalle’ye, OSTİM’e, İvedik’e, Şentepe’ye, Yahyalar’a giriş çıkış imkânının, trafik sorununun çok büyük boyutlara geleceğini hesap etmiş bulunuyoruz. Eğer adliye sarayı buraya gelecekse, şehir hastanesi açılacaksa burada trafik yoğunluğu Ankara’nın büyük yarası olacak. Proje halindeki bu tesislerin hepsinin açılması durumunda, bölgede araç trafiğine günde 100-110 bin civarında yeni araç eklenmiş olacak. Akşam ve sabah saatlerinde işe gidiş geliş saatlerinde ise 25-30 bin araç artışı bekleniyor.

İŞİN BAŞINDA ULAŞIM İÇİN ÇÖZÜM BULUNMALI

Etlik Şehir Hastanesi ve MİT yerleşkesine yeni adliyenin açılmasıyla, Yenimahalle halkı da Ankara halkı da bir eziyetin içerisine girecek. Şimdiden mutlaka toplu taşımayı adliyeye, şehir hastanesine ulaştırmak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza mektup yazarak bu düşüncelerimizi aktardık. Bilkent Şehir Hastanesi’ni hepiniz görüyorsunuz ulaşımı sonradan yapıldı. Ben öyle bir çirkinliğin Yenimahalle’de yaşanmasını istemiyorum. İlgililerin işin başında ulaşım için çözüm yollarını bulmaları gerekiyor. Şimdiden ilgilileri uyarıyorum. Hakim de avukat da duruşmasına yetişemez, ambulanslar hastaneye hasta yetiştiremez. Yeni ulaşım yolları bulunursa, toplu taşıma gelirse burası rahatlar.” Öte yandan Başkan Yaşar, “Demetevler’de şu anda 32 bin konut var. 4.5 milyar TL’yi Ankapark yerine kentsel dönüşüme harcasaydık bu sorunu çözerdik” dedi.

ADLİYE İÇİN ŞEKER FABRİKASI ÖNERİSİ





Gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’a giderek konuyu aktarabileceğini de belirten Başkan Fethi Yaşar, “Ben adliyenin Yenimahalle’ye gelmesinden mutluluk duyarım ancak daha büyük bir soruna sebep olacağı ortada. Bu nedenle öncelikli olarak adliye gelecekse, toplu taşıma ile ilgili altyapı çalışmalarının tamamlanıp trafik sorununu öncelikle çözmek gerekir. Oldu bitti anlayışı ile bir proje hayata geçirilirse sorun çözmekten çok kendisi sorun olur. Adliye binası Etimesgut Şeker Fabrikası alanına taşınabilir” ifadesini kullandı.