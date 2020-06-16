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Ankara Haberleri: Açık havada maskeli nikâh

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Açık havada maskeli nikâh

Hürriyet Haber
16.06.2020 - 01:24 |Son Güncelleme :

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler’ başlıklı genelgesi kapsamında 15 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kararlar aldı.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftlerin nikâhlarını, Gençlik Parkı’nın bahçesinde, sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, maskeli olarak kıyıyor. Gelin ve damadın birer metrelik mesafeyi koruduğu nikâhta, evlilik cüzdanları dezenfekte edilerek takdim ediliyor. Bu süreçte açık havada evlenmeyi tercih ettiğini söyleyen Özlem Seçkin, “Koronavirüs nedeniyle düğünümüzü ertelemek zorunda kaldık. Nikâhımızı da oda nikâhına çevirdik ve onu da Büyükşehir sayesinde dışarıda yapıyoruz. Hava güzel olduğu için de ayrıca mutluyuz” derken, Nurol Korkmaz ise düşüncelerini, “Düğün planımızı koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 6 ay kadar ertelemek durumunda kaldık. Dış mekân nikâhımızı oda nikâhına çevirdik. Eylül ayında da düğünümüz olacak, her şeye rağmen mutluyuz” sözleriyle paylaştı.

Açık havada maskeli nikâhBüyükşehir Belediyesi iptal edilen nikâhların ücretlerini iade ederken, şehitlerin 1. derece yakınları ile gaziler ve 1. derece yakınlarından ücret almıyor. Belediyenin 2020 yılı için belirlediği oda nikâhı ücreti 100 TL, dış nikâh ücreti 500 TL, yabancı nikâh ücreti 500 TL. Aile cüzdanı bedeliyse 140 TL.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Açık havada maskeli nikâh hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2020 tarihinde saat 01 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Açık havada maskeli nikâh haberi güncellenecektir.

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