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Ankara Haberleri: Acı dolu şarampol

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Acı dolu şarampol

Pelin ÜZEK KILIÇ-Muhammet BAYRAM/DHA
18.07.2020 - 01:18 |Son Güncelleme :

Ayaş’ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Pelin ÜZEK KILIÇ-Muhammet BAYRAM/DHA

Önceki gün öğle saatlerinde Ankara-Ayaş karayolunda meydana gelen kazada, Sivas’tan Bolu’ya giden 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsü Gül Erdem’in(47) kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Gül Erdem yaralanırken; araçta bulunan babası Cengiz Dinçyılmaz, annesi Bergüzar Dinçyılmaz (67) ve kızı Nisa Nur Erdem (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavisi için Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Acı dolu şarampol

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Acı dolu şarampol hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Acı dolu şarampol haberi güncellenecektir.

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