Acı dolu şarampol

Önceki gün öğle saatlerinde Ankara-Ayaş karayolunda meydana gelen kazada, Sivas’tan Bolu’ya giden 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsü Gül Erdem’in(47) kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Gül Erdem yaralanırken; araçta bulunan babası Cengiz Dinçyılmaz, annesi Bergüzar Dinçyılmaz (67) ve kızı Nisa Nur Erdem (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavisi için Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.







