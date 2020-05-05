ABB’ye maske önerisi: Muhtarlığa da bırakın vatandaşa ulaştıralım

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ve eczanelerce dağıtılan maskelere ulaşımda yaşanılan aksaklıklarda vatandaşların, kapısını çaldığı ilk yer muhtarlıklar oluyor. Son dönemde mahalle sakinlerinin kendisine en çok, “Maskem nerede? Nereden temin edebilirim” sorularıyla geldiğini ifade eden Yenimahalle Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı Cennet Mumcu, “Talepler ortaklaştı. Vatandaş en çok ‘Maskem nerede, nereden temin edebilirim, yardımlarımı nasıl alabilirim’ diye geliyor” diye konuştu. Muhtarlıkların da bu süreçte iş yükünün arttığına dikkat çeken Mumcu, sözlerine şöyle devam etti:

PENCEREDEN HİZMET VERİYORUZ

“Kaymakamlığımızın aldığı kararla çalışma saatimizi daraltmak durumunda kaldık. Ofislerimizde sosyal mesafeyi korumak için kapılarımıza kilit vurup, pencerelerden hizmet vermeye başladık. Bu süreçte vatandaş, diğer devlet kurumlarındaki yoğunluktan dolayı muhtarlıklara yoğunlaştı. İş yükümüz artırmış oldu. Sürekli belediyelerle iletişim halindeyiz. Elimizden geldiği kadar yönlendirmeye çalışıyoruz.

65 YAŞ ÜSTÜNE DAĞITILDI

65 yaş üstüne maskeleri geçen hafta sonu dağıtıldı. Okul müdürlerimiz, öğretmenler ve personel büyük bir özveriyle çalıştı. Ancak kapının açılmaması ya da adreslerinde bulunmamaları sebebiyle aksaklar da yaşandı. Son çare olarak muhtarlık binamızın penceresine yardımlar için ulaşabilecekleri kaymakamlık ve belediye telefon numaralarını yazdık. Maske temin edemeyen vatandaşlar için Büyükşehir’in (Belediyesi) üreteceği maskelerden, muhtarlıklara da vermesini talep ediyoruz. İsteyene biz ulaştıralım.”

YENİMAHALLE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Diğer yandan Yenimahalle Belediyesi’ne de kendi sağlıkları için temin ettikleri maske, dezenfektan, eldiven ve kolonyadan oluşan paket için teşekkür eden Mumcu, “Kaymakamımız da sorasında maske dağıtımı yaptı. Yenimahalle Belediyesi ayrıca belli periyotlarla ofislerimizi sterilize ediyor” dedi.

VATANDAŞ TEMİN ETMEKTE SIKINTI ÇEKİYOR







Keçiören Emrah Mahallesi’nde vatandaşların en çok, maske temini sırasında sıkıntı çektiğini belirten muhtar Muhabbet Ağtaş, “Mahallede bu süreçte acil hizmet bekleyen sorun bu maske. Maskeye kolay ulaşım konusunda vatandaş problemlerle karşılaşabiliyor” dedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olarak sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerinden de bahseden Ağtaş, şunları söyledi: “Maaş çekme, ilaç yazdırma, evde bakım hizmetleri ve temizliği konularında çokça talepte bulunuyorlar. Muhtar olarak bizzat vatandaşla görüşerek veya sosyal medya üzerinden her türlü destek çağrısında bulunarak, gelen yardımları aciliyetine göre dağıtıyoruz. Salgından korunmak için çalışma saatlerimizi kısıtlamış durumdayız. Ayrıca muhtarlık hizmetlerini mümkün olduğu kadar kapı aralığından veriyoruz ve muhakkak maske kullanımı ile hijyene dikkat ediyoruz.”