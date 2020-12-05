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Ankara Haberleri: ABB’nin otobüs kredisi onaylandı

ANKARA HABERLERİ

ABB’nin otobüs kredisi onaylandı

Murat YILMAZ
05.12.2020 - 01:06 |Son Güncelleme :

EGO’nun 282 otobüs almak için 60 milyon Euro’luk dış kredi talebi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı.

Murat YILMAZ

 Kredinin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından onaylandığını sosyal medyadan duyuran Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden de oy birliği ile onayladığımız kredinin, yerli üretim 282 otobüs olarak en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine girmesi dileğiyle” ifadelerini kullandı. ABB Meclisi, EGO’nun 254’ü CNG’li 28’i dizel 282 otobüs alımı ve iki dolum istasyonu yapımı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 60 milyon Euro kredi almasına ilişkin talebi, ocak ayında oy birliğiyle kabul etmişti.

‘YERLİ ÜRETİM VE KAYNAK’ TARTIŞMASI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir’in otobüs alımı için alınacak dış kredi onayının Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bekletildiğini iddia etmiş, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da bakanlığın yerli üretim araç ve yerli kaynak kullanımı için arayışta olduğunu Yavaş’ın ise yabancı kaynak borçlanma ve yabancı araç alımında ısrar ettiğini açıklamıştı. Ankaralıların büyük bir merakla bekledikleri otobüs alımı ile ilgili EGO Genel Müdürlüğü de “Otobüs alımı ile ilgili olarak kredi temini sürecinde eğitim, ihaleye hazırlık ve merkezi hükümet nezdinde EGO Genel Müdürlüğü’nce yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ile EBRD tarafından yapılması gerekenler de dahil her türlü süreç, yürütülen istişarelerle eş zamanlı olarak devam etmektedir” açıklaması yapmıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

Kasım 2019: Kredinin konsept onayı alındı.

Aralık 2019: ABB’nin EGO’ya kefil olduğuna dair yazı ve yetkilendirme mektubu imzalandı.

Ocak 2020: ABB Meclisi borçlanma yetkisini oy birliğiyle kabul etti.

Şubat 2020: Otobüs yatırımı Resmi Gazete’de ‘Strateji ve Bütçe Başkanlığı onayı’ şartıyla yatırım programına alındı.

Şubat-Mart 2020: Hazine Garantisiz Dış Borçlanma izninin verilmesi hususunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iki kez yazı yazıldı.

Nisan 2020: Onay şartı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yazısı ile kaldırıldı.

Aralık 2020: Dış borçlanma izni Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı.

ABB’nin otobüs kredisi onaylandı

EGO bünyesinde 2019 itibarıyla bin 540 faal otobüs bulunuyor. Bunların içerisinde bulunan 97 adet 1999 model solo ve körüklü otobüsler, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle, servislerde sürekli arıza veriyor.

 

 

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