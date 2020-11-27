Rakamlar üzerinden ABB’nin 2021 yılı bütçesiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Ayaz, özetle şunları kaydetti: “Geçen yıl 2020 bütçesini görüşürken 2021 yılı için ABB 7 milyar 436 milyon TL gelir, 7 milyar 436 milyon TL gider tahmini yapıp Meclis’e gönderdi. Denk bütçe tasarısıydı. Meclis noktasına virgülüne dokunmadan oy birliğiyle kabul etti. Bir yıl sonra ne değişti de ABB’nin tahminleri böyle oldu. 2021 yılı için yeni teklifleri 6 milyar 970 milyon TL gelir, 7 milyar 700 milyon TL gider oldu. 730 milyon TL borçlanma ile denklik sağlanmış. 2019’da ‘denk bütçe tahmin ediyoruz’ diye getiriyorlar ama 2020’de 2021’in bütçesini getirirken ‘730 milyon TL borçlanarak bütçe denkliği sağlıyoruz’ diyorlar. Yani ABB’nin hesabı çarşıya uymamış. 2017’de gelir 6 milyar TL, 2018’de 6 milyar 43 milyon TL olarak gerçekleşmiş. 9 ayını Sayın Mansur Yavaş’ın idare ettiği 2019’da ise 5 milyar 732 milyon TL gerçekleşmiş. Neden 2020’de gelirlerini 7 milyar 150 milyon TL’ye, 2021’de 6 milyar 970 milyon TL’ye çıkarıyorlar. Demek ki bu bütçeyi hazırlayan bürokratlar, kopyala yapıştır sistemiyle bütçe tahmini sundular, yönetim de bize sundu.

EGO’NUN BÜTÇESİ İÇİN ‘YA TUTARSA’ DENİLMİŞ

2017’de gider gerçekleşmesi 6 milyar 344 milyon TL, 2018’de 6 milyar 614 milyon TL, 2019’da 5 milyar 28 milyon TL. 2019’da gerçekleşen 5 milyar 28 milyon TL’ye göre 2020’de 7 milyar 150 milyon TL gelir, 7 milyar 150 TL milyon gider tahmin edilmiş. Yaklaşık yüzde 42 civarında artış yapılmış. Türkiye’deki bütün artış oranlarını toplasanız da yüzde 42’yi yakalamaları mümkün değil. 2019’da 700 milyon TL bütçe fazlası verdiler. Burada 700 milyon TL bütçe fazlası verdiklerini söylediler, billboardlardan ‘1 milyar 400 milyon tasarruf yaptık’ dediler, bunu anlamış değiliz. 2019-2021 yılları arasındaki gelirlerde yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL sapma var. 2020’de yüzde 35 olan yatırımları 2021’de yüzde 31’e düşürmüşler. Gerçekleşmesini de hep birlikte göreceğiz.” ASKİ’nin 2021 bütçesine göre her yıl ortalama 500 milyon TL borç alma düşüncesi olduğuna dikkat çeken Ayaz, EGO’nun yıllar sonra denk bütçe tasarısı getirdiğini de belirterek “Bu imkansız olan bir şey. EGO bütçesinin denk olacağına inanmıyorum. Nasrettin Hoca’nın göle maya çalması hikayesi gibi ‘ya tutarsa’ denilmiş” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda İmar ve Yapı Derneği (İMYAD) Başkanı olan Mehmet Emin Ayaz, Ankara ve Türkiye’deki belediyelerin bütçe kullanım performansları ile ilgili yaptığı araştırmalarla da biliniyor.

‘BÜTÇEDE GENÇLER UNUTULMUŞ GİBİ’

ABB Meclisi’nin genç Meclis üyelerinden AK Parti’li Ali Osman Özdemir, ABB’nin 2021 bütçe ve performans programlarında gençlere yönelik hizmetlerin düşük tutulduğunu savunarak, “Bütçede gençler unutulmuş gibi” eleştirisinde bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın gençlere yönelik vaatlerinin de bütçede yer almadığını ifade eden Özdemir şöyle konuştu: “5.5 milyonluk Ankara nüfusunun 1 milyona yakını, 15-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Bu oranın hak ettiği değer genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehir Ankara’nın bütçe ve performans programına yansımamış. Bütçede gençler unutulmuş gibi. Gençlik kampları, gençlik kültür merkezleri ve gençlik lokalleri yapımı için ayrılan bütçe toplam 425 bin TL. Heykellere ise tam 1.5 milyon TL ayrılmış. Gölbaşı’nda yapılacak muazzam ölçekli Bilişim Kenti Projesi’nden bir haber yok. ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, ‘Atanamayan öğretmenlerin eğitime destek olması ve istihdam edilebilmesi amacıyla belediyelerin sağlayacağı üniversite hazırlık kurslarında aktif rol alması sağlanacak’ demişti. Kurslar internet üzerinden açılabilirdi. Bütçe kitapçığında çocuk kreş bakım ve oyun evleri için sadece 600 bin TL ayrılmış. Gençlerimizin bilgiye rahatça ulaşabilmeleri için her semte bir kütüphane projesi vardı. Bütçeye kütüphane inşası konulmamış.”