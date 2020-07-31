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Ankara Haberleri: ABB’den taksilere şeffaf kabin

ANKARA HABERLERİ

ABB’den taksilere şeffaf kabin

Murat YILMAZ
31.07.2020 - 16:15 |Son Güncelleme :

ABB Başkent’te faaliyet gösteren taksilere hem sürücülerin hem de vatandaşların koronavirüsten korunması amacıyla şeffaf kabinler yerleştirecek. Bu kapsamda tüm taksilere SMS gönderildi. Başkan Mansur Yavaş, Kabinler, arzu eden taksici esnafımızın aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek” dedi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs tedbirleri kapsamında kent içinde yolcu taşıyan taksilere ücretsiz olarak şeffaf kabin takacak. Kabinle hem sürücülerin hem de vatandaşların koronavirüsten korunması amaçlanıyor. Bu kapsamda ABB, taksici esnafına konuyla ilgili bir SMS gönderdi. Gönderilen mesajda yer alan formu dolduran taksi sahiplerinin araçlarına şeffaf bölmelerin montajı yapılacak.

İSTEYENE ÜCRETSİZ YAPILACAK

Kabinlerin montajı bayram sonrası belirlenen farklı noktalarda gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili duyuruyu Twitter hesabından yapan ABB Başkan Mansur Yavaş, “Pandemiyle mücadele kapsamında vatandaşımızın ve taksicilerimizin sağlığını korumak, aynı zamanda yolcu kaybını önlemek amacıyla şeffaf kabin yerleştirme çalışması başlatıyoruz. Kabinler, arzu eden taksici esnafımızın aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek” ifadelerini kullandı.

ABB’den taksilere şeffaf kabin

ŞİDDETE KARŞI TURUNCU MASKE

Öte yandan ABB kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ‘turuncu maske’ projesi başlattı. Pandemi sürecinde işsiz kalan terziler için Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde kurulan atölyede kadın terziler tarafından dikilen turuncu renkli maskeler, erkek vatandaşlara dağıtıldı. Üretilen 5 bin adet turuncu maske dağıtımı Kızılay’da yapıldı. ABB Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen projeye Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi. ANFA Güvenlik personeli de turuncu maske takarak farkındalık kampanyasına destek verdi.

ABB’den taksilere şeffaf kabin

Koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak için bir otomotiv firması ile mobil taksi uygulaması şirketi de ortaklaşa olarak İstanbul’da ‘Kabinli taksi’ projesini hayata geçirmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB’den taksilere şeffaf kabin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB’den taksilere şeffaf kabin haberi güncellenecektir.

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