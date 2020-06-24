ABB’den Can’a HES yanıtı: Açıklamanın bilimsel dayanağı yoktur

MECLİSTE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

“Sayın Can’a hafızasını tazelemesi açısından hatırlatmak isteriz ki, söz konusu projenin 1 Haziran 2017 tarihinde Melih Gökçek döneminde eşik HES fizibilite raporu hazırlanması için hizmet alım ihalesi yapılmıştır. 5 Haziran 2018 tarihinde Mustafa Tuna döneminde proje hizmet alım ihalesi yapılmıştır. Projenin ‘Hidroelektrik Üretimi Amaçlı Su Kullanım Hakkı Başvurusu’ 15 Ekim 2019 tarihinde Ankara Valiliği tarafından uygun bulunmuş, Eşik Regülatörü ve HES Projesi Yapım İşi’nin de içerisinde yer aldığı BELKA A.Ş. sermaye artırımı talebi, 10 Ocak 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞLATMAK YAVAŞ’A NASİP OLMUŞTUR

Bununla birlikte projenin ÇED sürecine ilişkin 28 Mayıs 2020 tarihinde Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara, proje hakkında görüşlerini bildirmeleri için dağıtımlı yazı yazılmış, projenin vatandaşlarla şeffaf şekilde paylaşılması için düzenlenecek ‘Halkın Katılım Toplantısı’ 5 Haziran 2020 tarihinde iki adet yerel gazetede ilan edilmiştir. Bu toplantı 19 Haziran 2020 tarihinde Yoncatepe Köyü Camii avlusunda, muhtarlar, köy sakinleri ve bölge halkı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri nezaretinde yapılmıştır. Kısacası bu proje için yıllar önce adımlar atılmış, kaynak aktarıp başlatmak ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a nasip olmuştur. Çalışmalara başlarken hiçbir oldu-bitti yapılmamış, konu Sayın Çamlıdere Belediye Başkanı’mızın da üyesi olduğu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiş; bununla da yetinilmeyerek şeffaf yönetim anlayışımız gereği gazetelere ilan verilip, vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza anlatılmıştır.

ASKİ’NİN ELEKTRİK GİDERİNİ AZALTACAK

Söz konusu HES, Karadeniz bölgesindeki derelere yapılan, doğayı yıpratıcı nitelikteki bazı projeler ile bir tutulmamalıdır. Yapılacak HES, Gerede tüneli çıkışındaki suya yöneliktir; içme suyunu ve doğayı olumsuz etkilediğine dair açıklamanın hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Açık derede akan suyun enerjiye çevrilmesi suretiyle, ASKİ’nin aylık 40 milyon liraya yaklaşan elektrik gideri azaltılıp, buradan yapılacak tasarrufla daha fazla altyapı yatırımı yapılabilecektir. Proje yıllardır gündemdeyken herhangi bir itirazda bulunmayan, konu Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp oy birliği ile kabul edilirken ve bu yatırımın yapılması için sermaye artırımı yapılırken itiraz etmeyen Sayın Hazım Caner Can’ın şimdi ‘niye’ ve ‘neye’ hayır dediğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”