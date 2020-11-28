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Ankara Haberleri: ABB’den buz çözücü solüsyon üretimi

ANKARA HABERLERİ

ABB’den buz çözücü solüsyon üretimi

Hürriyet Haber
28.11.2020 - 00:36 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çevre dostu buz çözücü solüsyon üretti.

Hürriyet Haber

Belediye iştiraklerinden BelPLAS tarafından 6 aylık AR-GE çalışması sonrası üretilen solüsyon, kış aylarında kar ve buzlanmalarda yol ile kaldırımlarda kullanılacak. Solüsyondan günlük 10 tona kadar üretim yapılabilecek. Buz çözücü solüsyon üreten firmalara göre daha az maliyetle üretim gerçekleştirdiklerini belirten BelPLAS AR-GE Sorumlusu Özgün Kırdar, ürettikleri solüsyonun, asfalt, kaldırım ve araçlara zarar vermediğini söyledi. Kırdar, “8 kişilik AR-GE ekibimizle birlikte seri üretime devam ediyoruz. Ürünümüzü Karayolları Teknik Şartnamesi’nden de başarıyla geçirdik” dedi.

‘ENSİYEZ’ RAFLARDA

Öte yandan ABB Halk Ekmek Fabrikası tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayından Türkiye’nin siyez oranı en yüksek ilk ekmeğini üretti. ‘Ensiyez’ adlı ekmek, ekşi mayalı, tam buğday unlu ve çavdarlı karışımıyla 350 gramlık ambalajlar halinde Başkent Market ve Halk Ekmek fabrika satış mağazalarında satışa sunuldu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB’den buz çözücü solüsyon üretimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Kasım 2020 tarihinde saat 00 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB’den buz çözücü solüsyon üretimi haberi güncellenecektir.

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