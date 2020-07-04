ABB’den Altındağ’ın gençlik merkezine mühür

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Altındağ Belediyesi’nin 2011’de Karacaören Mahallesi’nde yaptığı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ile aynı yerde yapımı devam eden Karacaören Spor ve Etkinlik Alanı’nı ‘ruhsatsız ve kendilerine ait park alanında olduğu’ gerekçesiyle mühürledi. Gençlik merkezinin 9 yıldır çocuklara ücretsiz hizmet verdiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı bu duruma tepki göstererek, “Sayın Mansur Yavaş’ın bu hatadan bir an önce dönmesini temenni ediyorum” diye konuştu. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Balcı şunları kaydetti:

BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

“Altındağ Belediyemize ait olan ve 2011 yılında hizmete giren Karacaören Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi’miz Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün (dün) mühürlenmiştir. 9 yıldır binlerce çocuğa tamamen ücretsiz olarak hizmet veren bu tesisin mühürlenmesi Karacaören mahalle sakinlerini ve bizleri derinden üzmüştür. Ayrıca yine aynı bölgede Altındağlı gençlerin spor etkinliği yapabileceği, Karacaörenli hemşerilerimizin ise haftanın bir günü pazar alışverişlerini yapabilmesi için yapılan bir diğer tesis de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın bu hatadan bir an önce dönmesini temenni ediyorum.”

‘ABB’YE AİT PARK ALANI’ DENİLDİ

Dün, ABB Zabıta ekipleriyle birlikte faaliyetlerine devam eden gençlik merkezi ile tek katlı inşaatın olduğu yere giden ABB İmar ve Şehircilik Dairesi ekipleri iki ayrı tutanak tuttu. Söz konusu alanın, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Karacaören Etabı’na ait 1/1000 ölçekli imar planına göre özel proje alanı sınırları içinde kaldığının kaydedildiği tutanaklarda gençlik merkezi ve inşaatın yer aldığı ‘park alanındaki tasarrufun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu ve yapıların ruhsatsız’ olduğu belirtildi.

Hürriyet Ankara konuyu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de sordu. Gazetemizin baskıya hazırlandığı saatlerde Büyükşehir'den bir açıklama yapılmadı.