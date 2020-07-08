ABB Meclisi’nin gündemi 294 madde

ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığındaki toplantı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Meclis salonu yerine Konferans Salonu’nda sosyal mesafeye uygun şekilde yapılacak. Meclis toplantılarının ertelenmesi nedeniyle temmuz ayı gündemi yoğun geçecek Meclis, 294 gündem maddesini görüşecek. Olağanüstü Meclis toplantısında tartışma konusu olan ve Ankara 9.İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği ASKİ Genel Müdürlüğü’nün borçlanma yoluyla 350 milyon TL’lik kredi kullanımına ilişkin talebinin de görüşüleceği Meclis’te, Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma yoluyla 700 milyon TL kredi kullanımına ilişkin Başkanlık yazısı ile ASKİ Genel Müdürlüğü’nün borçlanma yoluyla 360 milyon TL kredi kullanılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu da karara bağlanacak. Görüşülecek maddeler arasında ABB, EGO VE ASKİ’nin 2019 faaliyet raporları, 2019 kesin hesapları da yer alıyor. Meclis’in son oturumunda ele alınacak faaliyet raporları görüşülürken ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da bir yılda yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapması bekleniyor. Meclis üyeleri arasından Encümen seçiminin yapılacağı Meclis toplantısında ayrıca ihtisas komisyonlarının yeni üyeleri de seçimle belirlenecek.