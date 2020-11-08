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Ankara Haberleri: ABB Meclisi’nin bütçe maratonu başlıyor

ANKARA HABERLERİ

ABB Meclisi’nin bütçe maratonu başlıyor

Murat YILMAZ
08.11.2020 - 16:49 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı olağan toplantılarına bugün ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında başlıyor.

Murat YILMAZ

Meclis, koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye Konferans Salonu’nda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarıyla toplanacak. Basına kapalı olacak olan Meclis toplantıları, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Meclis bu ay, ABB, ASKİ, EGO’nun 2021 yılı bütçeleri ve performans programları ile 25 ilçe belediyesinin 2021 bütçelerini görüşerek karara bağlayacak. Bütçe görüşmeleri nedeniyle bu ay Meclis toplantıları 20 gün sürecek ve hafta sonları da oturumlar devam edecek. ABB Meclisi, bu ay bütçelerin yanı sıra kent gündemine ilişkin de önemli maddeleri görüşecek. 237 maddelik Meclis gündeminde Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı isminin Bangabandhu Bulvarı olarak değiştirilmesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yapacağı ve yaptıracağı altyapı imalatları, ABB ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasında işbirliği protokolü yapılması gibi konular yer alıyor. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB Meclisi’nin bütçe maratonu başlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Kasım 2020 tarihinde saat 16 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB Meclisi’nin bütçe maratonu başlıyor haberi güncellenecektir.

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