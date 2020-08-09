ABB Meclisi 325 maddeyle toplanıyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığındaki toplantı koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında sosyal mesafeli olarak Belediye Konferans Salonu’nda saat 18.00’de yapılacak. Meclis, toplamda 325 maddeyi görüşecek. Çok sayıda imar maddesinin yer aldığı gündemde EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen belediye yemekhanesinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na devredilmesi, Turgut Özal 2 Bulvarı üzerinde bulunan Telekom Alt Geçidi isminin ‘Mustafa Tuna Alt Geçidi’ olarak değiştirilmesi, Ankapark Güneş Enerji Santrali’nin (GES) ASKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi gibi konular da bulunuyor.