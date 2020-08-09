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Ankara Haberleri: ABB Meclisi 325 maddeyle toplanıyor

ANKARA HABERLERİ

ABB Meclisi 325 maddeyle toplanıyor

Murat YILMAZ
09.08.2020 - 15:17 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kent gündemine ilişkin konuları görüşüp karara bağlamak üzere ağustos ayı olağan toplantısının ilk oturumunu bugün gerçekleştirecek.

Murat YILMAZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığındaki toplantı koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında sosyal mesafeli olarak Belediye Konferans Salonu’nda saat 18.00’de yapılacak. Meclis, toplamda 325 maddeyi görüşecek. Çok sayıda imar maddesinin yer aldığı gündemde EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen belediye yemekhanesinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na devredilmesi, Turgut Özal 2 Bulvarı üzerinde bulunan Telekom Alt Geçidi isminin ‘Mustafa Tuna Alt Geçidi’ olarak değiştirilmesi, Ankapark Güneş Enerji Santrali’nin (GES) ASKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi gibi konular da bulunuyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB Meclisi 325 maddeyle toplanıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB Meclisi 325 maddeyle toplanıyor haberi güncellenecektir.

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