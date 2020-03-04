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Ankara Haberleri: ABB 300 itfaiyeci alacak

ANKARA HABERLERİ

ABB 300 itfaiyeci alacak

Murat YILMAZ
04.03.2020 - 09:22 |Son Güncelleme :

ABB, lise ve ön lisans itfaiyecilik mezunu kadın ve erkeklerden 300 itfaiye eri alımı için ilana çıktı.

Murat YILMAZ

100 kişilik alım için; ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ile dallarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2018 KPSS P94 puan türünden en az 55 puan alma şartları bulunuyor. 200 kişilik alımda ise; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2018 KPSS’de P93 puan türünden en az 60 puan almak şartları aranıyor. Alım için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak şartı da bulunuyor.

SINAV 13-17 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna gerekli belgeleri ekleyecek olan adaylar, 30 Mart’tan 3 Nisan tarihi mesai bitimine kadar belgeler ile birlikte, ABB İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın İskitler’deki merkez istasyonuna şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 9 Nisan’da belediyenin internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınav, 13-17 Nisan tarihleri arasında İskitler’deki İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB 300 itfaiyeci alacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Mart 2020 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB 300 itfaiyeci alacak haberi güncellenecektir.

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