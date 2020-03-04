ABB 300 itfaiyeci alacak

100 kişilik alım için; ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ile dallarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2018 KPSS P94 puan türünden en az 55 puan alma şartları bulunuyor. 200 kişilik alımda ise; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 2018 KPSS’de P93 puan türünden en az 60 puan almak şartları aranıyor. Alım için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak şartı da bulunuyor.



SINAV 13-17 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA



www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna gerekli belgeleri ekleyecek olan adaylar, 30 Mart’tan 3 Nisan tarihi mesai bitimine kadar belgeler ile birlikte, ABB İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın İskitler’deki merkez istasyonuna şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 9 Nisan’da belediyenin internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınav, 13-17 Nisan tarihleri arasında İskitler’deki İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak.