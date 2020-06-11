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Ankara Haberleri: 91 binada restorasyon

ANKARA HABERLERİ

91 binada restorasyon

Hürriyet Haber
11.06.2020 - 23:23 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’in tarihine ışık tutan Ankara Kalesi’ndeki İçhisar mevkisinde 91 binanın turizme kazandırılması için hazırladığı ‘İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ için restorasyon çalışmalarına başladı.

Hürriyet Haber

Büyük bir bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapılar güçlendirilirken, evlerinde oturmayı sürdüren vatandaşların mağdur olmaması ve zarar görmemesi için de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri altyapı çalışmalarıyla birlikte restore edilecek. Binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilenecek, bina dış yüzeylerine ise sıva ile boyama işlemi uygulanacak. İstek, Kurt, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale sokaklarındaki çalışmalar tamamlandığında kent tarihi de gün yüzüne çıkacak. ANFA Genel Müdürlüğü kale içerisinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, Kent Estetiği Daire Başkanlığı da At Pazarı Sokağı’nda yeni zabıta noktasının inşaatına başladı.

91 binada restorasyon

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 91 binada restorasyon hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Haziran 2020 tarihinde saat 23 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 91 binada restorasyon haberi güncellenecektir.

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