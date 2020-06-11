91 binada restorasyon

Büyük bir bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapılar güçlendirilirken, evlerinde oturmayı sürdüren vatandaşların mağdur olmaması ve zarar görmemesi için de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri altyapı çalışmalarıyla birlikte restore edilecek. Binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilenecek, bina dış yüzeylerine ise sıva ile boyama işlemi uygulanacak. İstek, Kurt, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale sokaklarındaki çalışmalar tamamlandığında kent tarihi de gün yüzüne çıkacak. ANFA Genel Müdürlüğü kale içerisinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, Kent Estetiği Daire Başkanlığı da At Pazarı Sokağı’nda yeni zabıta noktasının inşaatına başladı.







