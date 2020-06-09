9 kilometrelik bulvar yapılacak

Sosyal medya hesapları üzerinden projeye ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Yavaş, “İlk etapta Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Şehit Hikmet Özer Caddesi’ne bağlantı sağlayacağız. Ankara’da rahat trafik akışını tesis etmek için çalışmayı sürdürüyoruz” dedi. İhale sürecinin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı, Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile Eski Hava Hastanesi önüne 2 adet köprülü kavşak yapımı için ilk kazmayı vurdu. Çalışmalar kapsamında inşaa edilecek 9 kilometrelik bulvar, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak.





