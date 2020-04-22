80 bin koli yola çıktı

Ankara Valiliği koordinesinde hazırlanan 80 bin gıda kolisi, il merkezi ve 25 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ankara Valiliği’nce, Ankara Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik gıda yardımı kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde hazırlanan gıda kolilerinin il merkezi ve 25 ilçedeki belirlenen adreslere sevki için Yenimahalle'deki Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Toptancıları (GİMAT) Gross Market’in depo alanında program düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını süresince vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından en az şekilde etkilenmesi için her türlü tedbiri alma gayretinde olduklarını söyledi.

BİRKAÇ ŞİRKET ÜSTLENDİ

Ankara Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmalarından bahseden Şahin, şunları söyledi:

"Hem yaklaşmakta olan ramazan ayı hem de genel olarak duyulan ihtiyaçların karşılanması için gıda yardımı kampanyası başlattık. Kampanyada çok değil, birkaç şirketimiz sorumluluk üstlendi ve Ankara genelinde 80 bin paket gıda kolisi oluşturduk. Ankara'da vakıflarımızın tespit ettiği ve daha önceden de yardım edilen 25-30 bin civarında ihtiyaç sahibi ailemiz var. Ama bu dönemde geçici olarak işini kaybeden vatandaşlarımız oldu. O vatandaşlarımızdan da muhtaç olanlarına bu gıda paketlerinden takdim edeceğiz."

ANKARALILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Şahin, kampanya için devlet bütçesinden harcama yapılmadığını belirterek, destek veren firmalara, isimlerini sayarak teşekkür etti. Salgın süresince devletin uyarılarına uymanın herkesin yararına olacağını dile getiren Şahin, alınan tedbir kararlarının, özellikle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda uzun istişareler sonucu hayata geçirildiğini vurguladı. “Ankara, tedbirlere uyma, yasaklara riayet etme noktasında Türkiye uygulamasında en iyi imtihanı veren illerden biri olmuştur. Bütün Ankaralılara teşekkür etmek istiyorum” diyen Vali Şahin, konuşmasının ardından gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak araçları el sallayarak uğurladı.