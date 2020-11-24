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Ankara Haberleri: 798 kişiye ceza kesildi

ANKARA HABERLERİ

798 kişiye ceza kesildi

Hürriyet Haber
24.11.2020 - 00:04 |Son Güncelleme :

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belgesiz sokağa çıkan vatandaşlara emniyet güçleri tarafından ceza kesildi. 

Hürriyet Haber

Şehrin pek çok kısmında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. İzin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ankara Valiliği, 798 kişiye 2 milyon 59 bin 417 lira ceza uygulandığını bildirdi. Denetimde görevli emniyet ekipleri, taksileri ve otobüsleri durdurarak belge kontrolü yaptı. Belgeleri bulunmayan taksi ve otobüs yolcularına, bulundukları araçtan indirilerek cezai işlem uygulandı. İşten çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, çalıştıklarına dair belge göstermedikleri için cezai işleme tabi tutuldu.

798 kişiye ceza kesildi

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 798 kişiye ceza kesildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Kasım 2020 tarihinde saat 00 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 798 kişiye ceza kesildi haberi güncellenecektir.

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