798 kişiye ceza kesildi

Şehrin pek çok kısmında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. İzin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ankara Valiliği, 798 kişiye 2 milyon 59 bin 417 lira ceza uygulandığını bildirdi. Denetimde görevli emniyet ekipleri, taksileri ve otobüsleri durdurarak belge kontrolü yaptı. Belgeleri bulunmayan taksi ve otobüs yolcularına, bulundukları araçtan indirilerek cezai işlem uygulandı. İşten çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, çalıştıklarına dair belge göstermedikleri için cezai işleme tabi tutuldu.







