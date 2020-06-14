70 yıllık panzehir merkezi

Ankara'da, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı anti serum üretiliyor. Veteriner Mehmet Ali Kanat, "Hedefimiz, gerek yılan anti serumunu gerek akrep panzehrinin uluslararası alanda pazarlanmasını sağlamak" dedi. 10 kişilik personel ve 4 veterinerin çalıştığı laboratuvarda, 1950 yılından bu yana anti serum çalışmaları yapılıyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan toplanarak getirilen canlı akreplerden, laboratuvarda uygun yaşam koşulları sağlanarak, elektrikli uyarımlar uygulanıp, venomlar elde ediliyor. Venomlar, aşıya dönüştürülüp, porsiyonlandıktan sonra Polatlı’daki işletmede atlara zarar vermeyecek şekilde uygulanıyor. Daha sonra atlardan bu venomlara karşı oluşmuş koruyucu antikorlar toplanıp, saflaştırılıyor. Üretilen anti serumlar, kalite kontrol testlerinin yapılmasının ardından akrep zehirlenmelerine karşı insanlarda kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliyor.

AYDA BİR ÇEKİRGE

Akrepleri ayda bir adet çekirge vererek beslediklerini belirten Kanat, şunları söyledi: "Yaklaşık 20 yıldır burada olan ve bize zehir veren akrebimiz var. Uzun süre burada yaşıyorlar; ama bazılarının geldiği andaki durumunu bilemediğimiz için daha erken ölümler olabiliyor veya uzun yıllar yaşayıp doğal olarak ölenler de oluyor. Akreplerimiz öldükçe biz Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesindeki akreplerden ihale ile alıma çıkıyoruz ve o bölgeden toplatıp tekrardan sayımızı 400 civarında muhafaza ediyoruz. Yılda 10 bin doz akrep panzehri, yaklaşık 2 bin doz yılan panzehri, 3 bin doz difteri antitoksik serum üretiyoruz. 5 bin doz da tetanoz antitoksik serum üretiyoruz. Kuduz çalışmaları yeni başladı. Kuduzda da hedefimiz 150 bin civarında kuduz anti serumu üretmek.

BAŞKA TEDAVİSİ YOK

Akrep ve yılan sokmasından sonra yapılacak tedavilerin başında anti serum uygulaması geliyor. Çünkü başka türlü bunu tedavi edemezsiniz. Modern standartlarda bir tesisin kurulmasını sağlayarak, uluslararası ruhsatlandırma aşamasından sonra yılan anti serumunun ve akrep panzehrinin uluslararası alanda pazarlanmasını sağlamak istiyoruz. Bizim akrep türümüze karşı ürettiğimiz anti serum, panzehir, dünyadaki birçok akrep türüne karşı koruyucu özelliği olan bir panzehir. Yılan panzehrinin de alanı genişletildiği taktirde tüm Avrupa ve Rusya´nın yılan panzehri ihtiyacını karşılayabileceğimize inanıyorum. Fakat her şeyin başında yatırım ve modern bir tesis gerekiyor.”

AVRUPA’DAKİ TÜRLERİ EKLEMEK İSTİYORUZ

Yılanlarla ilgili anti serum üretiminin 2019 yılında başladığını belirten veteriner Kanat, 'Anadolu engereği', 'koca engerek' ve 'boynuzlu engerek' gibi en zehirli engerek türlerine karşı anti serum ürettiklerini kaydetti. Gelecek yıllarda buna diğer endemik türler olan 'radde' ve 'berus' türlerini de eklemek istediklerini belirten Kanat, "Aynı zamanda Avrupa'daki engerek türlerini de eklemek istiyoruz ve koruyuculuğunun dana geniş olması için çalışmalar yapıyoruz" dedi.