Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Ankara’daki otellerde temizlik ve sterilizasyon çalışmalarını yerinde denetlerken, ASKİ Genel Müdürlüğü de 20 noktadaki tahsilat ve abonelik şubelerini geçici süreliğine kapattı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca vefat eden vatandaşlara yönelik sürdürülen taziye çadırı hizmetine de ara verdi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın talebiyle, Başkent’te hizmet veren 7 bin 701 taksiye dezenfeksiyon işlemi uygulamak üzere harekete geçildi. Büyükşehir Belediye ekipleri; Kızılay Depolama Alanı, İskitler Zübeyde Hanım Mahallesi Mianka Bulvarı Şoförler Odası Plaka Atölyesi ile Varlık Mahallesi Yayın Sokak Pazar Yeri yanı olmak üzere ilk etapta üç noktada taksilere yönelik hijyen çalışması gerçekleştiriyor.Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan taksilere yönelik dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak kontrol edeceklerini ifade ederken, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, “Bu işlemlerden sonra 450 tane kapalı taksi durağımız var, onlar ve onların önünde de ilaçlama yapılacak” dedi.

DOLMUŞLAR DA TEMİZLENDİ

Gelen yoğun talep üzerine 2 bin 56 dolmuş için de Bentderesi ve Gülbaba Dolmuş duraklarında Zabıta Daire Başkanlığı denetiminde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı BELPLAS AŞ ekipleri dezenfekte çalışması başlattı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, salgın hastalıklara karşı halk sağlığını korumaya yönelik aldığı önlemler kapsamında su faturası tahsilatı ve abonelik işlemlerinin yapıldığı 20 şubeyi kapatma kararı aldı. Başkent genelindeki diğer şubelerin hizmet vermeye devam edeceğine ve abonelerin ödeme işlemlerini PTT, internet ve bankalar üzerinden yapabileceğine dikkat çekilen açıklamaya göre, geçici bir süre hizmet veremeyecek şubeler şunlar: “Mamak ve Dikimevi Abonelik İşlemleri, Dikmen, Ayvalı, Etlik, Gazino, Andaç, Erdem, Plevne, Fatih, Yenikent, Şentepe, Karşıyaka, Yenidoğan, Hüseyingazi, Aydınlıkevler, Mutlu, Eryaman, Güzelkent, Polatlı ve Şentepe Tahsilat Yerleri.”