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Ankara Haberleri: 65 yaşa ücretsiz ulaşım durduruldu

ANKARA HABERLERİ

65 yaşa ücretsiz ulaşım durduruldu

Hürriyet Haber
22.03.2020 - 10:18 |Son Güncelleme :

Ankara’da 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik ücretsiz toplu taşıma uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak durduruldu.

Hürriyet Haber

ABB’den dün yapılan açıklamada uyarılara rağmen 65 yaş üstü vatandaşların yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettikleri belirtilerek, “20 Mart tarihinde Ankara’da 65 yaş üstü 36 bin 630 vatandaşımızın raylı sistemler ve otobüsler ile toplu taşımayı ücretsiz kullandığı tespit edilmiştir. Salgının yayılmasını engellemek ve başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır” denildi. Karara gerekçe olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin m bendi gösterildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 65 yaşa ücretsiz ulaşım durduruldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mart 2020 tarihinde saat 10 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 65 yaşa ücretsiz ulaşım durduruldu haberi güncellenecektir.

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