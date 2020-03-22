65 yaşa ücretsiz ulaşım durduruldu

ABB’den dün yapılan açıklamada uyarılara rağmen 65 yaş üstü vatandaşların yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettikleri belirtilerek, “20 Mart tarihinde Ankara’da 65 yaş üstü 36 bin 630 vatandaşımızın raylı sistemler ve otobüsler ile toplu taşımayı ücretsiz kullandığı tespit edilmiştir. Salgının yayılmasını engellemek ve başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır” denildi. Karara gerekçe olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin m bendi gösterildi.



