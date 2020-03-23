65 yaş üzerine kurye hizmeti

Marketlerin yer aldığı listenin linkini de paylaşan Başkan Yavaş, Twitter hesabından yaptığı bir başka videolu paylaşımda ise “Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Açlık sınırının altında yaşayan 20 bin kadar aileye sıcak yemek hizmetimiz aynen devam etmektedir. Hep birlikte el ele vereceğiz, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.