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Ankara Haberleri: 65 yaş üzerine kurye hizmeti

ANKARA HABERLERİ

65 yaş üzerine kurye hizmeti

Hürriyet Haber
23.03.2020 - 10:09 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından, “Karantina günlerinde toplum sağlığına destek olmak adına kentimizdeki bazı zincir marketlerin kurye hizmeti belediyemizce karşılanarak 65 yaş üzeri vatandaşlar için evlere servis hizmeti yarın (bugün) başlıyor” duyurusunu yaptı.

Hürriyet Haber

Marketlerin yer aldığı listenin linkini de paylaşan Başkan Yavaş, Twitter hesabından yaptığı bir başka videolu paylaşımda ise “Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Açlık sınırının altında yaşayan 20 bin kadar aileye sıcak yemek hizmetimiz aynen devam etmektedir. Hep birlikte el ele vereceğiz, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 65 yaş üzerine kurye hizmeti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Mart 2020 tarihinde saat 10 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 65 yaş üzerine kurye hizmeti haberi güncellenecektir.

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