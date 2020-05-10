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Ankara Haberleri: 65 yaş için pazar molası

ANKARA HABERLERİ

65 yaş için pazar molası

AA
10.05.2020 - 17:29 |Son Güncelleme :

Koronavirüsle mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, dün, özel izinle uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı.

AA

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, başta Kuğulu Park olmak üzere Ankara’daki park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkardı. 21 Mart’tan sonra ilk defa sokağa çıkan vatandaşların, maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Bazı vatandaşlar spor yaparak, bazı vatandaşlar da sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan sokaklarda yürüyerek zaman geçirdi. Kimi vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi, tek başına sokağa çıkmakta zorluk yaşayan kişilere refakatçiler eşlik etti.

65 yaş için pazar molası

Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara 13 parkta ücretsiz maske dağıttı. Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, bu gruba giren vatandaşlara toplam 5 bin 200 adet maske dağıttıklarını söyledi.

65 yaş için pazar molası

PARKTA KONSER

Öte yandan, Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları ile Türkiye Motosiklet Federasyonu üyeleri, Kuğulu Park’ı ziyaret eden vatandaşlara konser verdi. Parkı ziyaret eden kadınlara Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıtıldı. Parkların çevresinde önlem alan polis ve sağlık görevlileri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulundu. 

65 yaş için pazar molası

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65 yaş için pazar molası

*

65 yaş için pazar molası

*

65 yaş için pazar molası

*

65 yaş için pazar molası

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65 yaş için pazar molası

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 65 yaş için pazar molası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Mayıs 2020 tarihinde saat 17 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 65 yaş için pazar molası haberi güncellenecektir.

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