60 yıldır tapu bekliyorlar

HIRSIZLIK ARTTI



Okurumuz iletisinde şunları söyledi: “Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu. Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.

‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar. Hırsızlık olayları arttı.”







ÇAMUR İÇİNDEYİZ



Etimesgut Bağlıca Mahallesi’nden okurumuz Ayhan Kaya, asfaltı ve kaldırımı olmayan yolları için, “Dört yıldır çamur içindeyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ilgi/alaka bekliyoruz” ifadelerini kullandı.







AYDINLATMA YOK



Çankaya İlkbahar Mahallesi’ndeki Güneypark Konutları sakinlerinden okurumuz Sevda Deniz, Güneypark 1 ve Güneypark 2 siteleri arasındaki yolda aydınlatma olmadığını ve bu sebeple güvenlik sorunu yaşandığını söylüyor.



DİJİTAL ORTAMDA YAPILAMAZ MI?

ASKİ’nin kapıya bıraktığı, “Su saatinizin kartı iptal olmuştur. İki gün içinde değiştiriniz” notuyla karşılaşan okurumuz Umut Özkan, pandemi sürecine de dikkat çekerek, “Sayaç değişimi ASKİ ekipleri vasıtasıyla vatandaşın kapısında ya da dijital ortamda yapılamaz mı?” diye soruyor.



