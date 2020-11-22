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Ankara Haberleri: 60 yıldır tapu bekliyorlar

ANKARA HABERLERİ

60 yıldır tapu bekliyorlar

Hürriyet Haber
22.11.2020 - 16:11 |Son Güncelleme :

Çankaya’nın 50. Yıl Mahallesi’ndeki gecekondular için 60 senedir tapu beklediklerini aktaran okurumuz Mehmet Topsakal “Hırsızlık da arttı” diyor.

Hürriyet Haber

HIRSIZLIK ARTTI

Okurumuz iletisinde şunları söyledi: “Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu. Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar. Hırsızlık olayları arttı.”

60 yıldır tapu bekliyorlar

ÇAMUR İÇİNDEYİZ

Etimesgut Bağlıca Mahallesi’nden okurumuz Ayhan Kaya, asfaltı ve kaldırımı olmayan yolları için, “Dört yıldır çamur içindeyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ilgi/alaka bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

60 yıldır tapu bekliyorlar

AYDINLATMA YOK

Çankaya İlkbahar Mahallesi’ndeki Güneypark Konutları sakinlerinden okurumuz Sevda Deniz, Güneypark 1 ve Güneypark 2 siteleri arasındaki yolda aydınlatma olmadığını ve bu sebeple güvenlik sorunu yaşandığını söylüyor.

DİJİTAL ORTAMDA YAPILAMAZ MI?

ASKİ’nin kapıya bıraktığı, “Su saatinizin kartı iptal olmuştur. İki gün içinde değiştiriniz” notuyla karşılaşan okurumuz Umut Özkan, pandemi sürecine de dikkat çekerek, “Sayaç değişimi ASKİ ekipleri vasıtasıyla vatandaşın kapısında ya da dijital ortamda yapılamaz mı?” diye soruyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 60 yıldır tapu bekliyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Kasım 2020 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 60 yıldır tapu bekliyorlar haberi güncellenecektir.

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