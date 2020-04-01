Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>6 milyon tek yürek

Ankara Haberleri: 6 milyon tek yürek

ANKARA HABERLERİ

6 milyon tek yürek

Hürriyet Haber
01.04.2020 - 00:04 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi’nin “6 Milyon Tek Yürek” diyerek başlattığı bağış kampanyasına çok sayıda destek gelirken, Başkan Mansur Yavaş, dün yaptığı açıklamada, “81 bin 268 kişi gıda yardımı için başvurmuştur. 14 bin 662 kişi destek talebinde bulunmuş olup, sayı her dakika artmaktadır” dedi.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi’nin, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için “6 Milyon Tek Yürek” adıyla başlattığı bağış kampanyasına çok sayıda kişi destekte bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “#6MilyonTekYürek dayanışma kampanyamıza 81 bin 268 kişi gıda yardımı için başvurmuştur. İşini kaybetme gerekçesiyle de 14 bin 662 kişi destek talebinde bulunmuş olup, sayı her dakika artmaktadır. Bağışların nerelerde kullanılacağı her gün siz değerli vatandaşlarımıza duyurulacaktır” dedi. “Dayanışma için #6MilyonTekYürek kampanyamıza yoğun ilginiz zorlukların üstesinden geleceğimize olan inancımızı pekiştirdi. Teşekkürler Ankara, birlikte başaracağız” diyen Başkan Yavaş, şunları söyledi: “Ankara’da 100 binden fazla esnafımız ve çalışanları küresel salgın sebebiyle ticaret ve iş hayatını durdurmak zorunda kaldı. Belediyemiz hayatın durmaması için çalışmalarına devam ediyor. 150’si engelli, 775 simitçi esnafımıza ilk etapta 500’er lira maddi yardım ve gıda desteğine başladık. Bağışlarınızın her kuruşunun hesabını vereceğiz.”

ŞOFÖRLERDEN 20 BİN 947 TL

EGO otobüs şoförleri de kendi aralarında topladıkları paraları açılan hesaba yatırarak, kampanyaya destek verdi. Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi, “İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya ortak olduk. Bu kampanyada şu ana kadar 20 bin 947 TL para toplandı ve Büyükşehir’in yardım hesabına aktarıldı. Kampanyaya destek verdikleri için her gün risk altında çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

6 milyon tek yürek

EGO 2. Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Şenver ise diğer bölge müdürlüklerinin de aynı çalışmayı başlattığını ifade etti.

6 milyon tek yürek

Büyükşehir Belediyesi, daire başkanlıklarının temsilcilerinden oluşturulan Kriz Masası ile de vatandaşlardan gelen taleplere çözüm üretmeye çalışıyor.

6 milyon tek yürek

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 6 milyon tek yürek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Nisan 2020 tarihinde saat 00 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 6 milyon tek yürek haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Plakaya göre direksiyona geçilecek

Plakaya göre direksiyona geçilecek

Sahibi ve can dosta evde sağlık hizmeti

Sahibi ve can dosta evde sağlık hizmeti

İlçenin çiçekleri termal serada üretilecek

İlçenin çiçekleri termal serada üretilecek

Ankara’dan 10 şehre uçulacak

Ankara’dan 10 şehre uçulacak

Filenin yıldızı Halkbank’ın Efe’si

Filenin yıldızı Halkbank’ın Efe’si

Yüzde 84 düşüş var

Yüzde 84 düşüş var

Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak

Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak

Evde karantina modu

Evde karantina modu

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

01 Nisan 2020, Çarşamba
  • İmsak
    05:00
  • Güneş
    06:26
  • Öğle
    12:57
  • İkindi
    16:31
  • Akşam
    19:19
  • Yatsı
    20:40
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.