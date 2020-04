Büyükşehir Belediyesi’nin, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için “6 Milyon Tek Yürek” adıyla başlattığı bağış kampanyasına çok sayıda kişi destekte bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “#6MilyonTekYürek dayanışma kampanyamıza 81 bin 268 kişi gıda yardımı için başvurmuştur. İşini kaybetme gerekçesiyle de 14 bin 662 kişi destek talebinde bulunmuş olup, sayı her dakika artmaktadır. Bağışların nerelerde kullanılacağı her gün siz değerli vatandaşlarımıza duyurulacaktır” dedi. “Dayanışma için #6MilyonTekYürek kampanyamıza yoğun ilginiz zorlukların üstesinden geleceğimize olan inancımızı pekiştirdi. Teşekkürler Ankara, birlikte başaracağız” diyen Başkan Yavaş, şunları söyledi: “Ankara’da 100 binden fazla esnafımız ve çalışanları küresel salgın sebebiyle ticaret ve iş hayatını durdurmak zorunda kaldı. Belediyemiz hayatın durmaması için çalışmalarına devam ediyor. 150’si engelli, 775 simitçi esnafımıza ilk etapta 500’er lira maddi yardım ve gıda desteğine başladık. Bağışlarınızın her kuruşunun hesabını vereceğiz.”

ŞOFÖRLERDEN 20 BİN 947 TL

EGO otobüs şoförleri de kendi aralarında topladıkları paraları açılan hesaba yatırarak, kampanyaya destek verdi. Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi, “İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya ortak olduk. Bu kampanyada şu ana kadar 20 bin 947 TL para toplandı ve Büyükşehir’in yardım hesabına aktarıldı. Kampanyaya destek verdikleri için her gün risk altında çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

EGO 2. Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Şenver ise diğer bölge müdürlüklerinin de aynı çalışmayı başlattığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, daire başkanlıklarının temsilcilerinden oluşturulan Kriz Masası ile de vatandaşlardan gelen taleplere çözüm üretmeye çalışıyor.