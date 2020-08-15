500 yıllık kültür ölmesin

Vatandaşın kahvehaneye gelip tavla, okey ve kâğıt gibi oyunların olup olmadığını öğrenince geri döndüğünü belirten İsa Güven, “Bir kahvenin kırk yıl hatırı var da bu kahvecilerin hiç mi hatırı yok? 500 yıllık kültürümüzün ölmesine bizim gönlümüz razı olmaz” dedi. Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını istediklerini belirten İsa Güven dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

‘BEN BURAYA NİYE GELEYİM’ DİYOR

“16 Mart’tan itibaren bizim iş yerlerimiz açıldı fakat tavla, okey oyunları olmadığı için otomatikmen yeniden kapandı. Müşterilerimiz geliyor, ‘tavla var mı, okey var mı, kâğıt var mı’ diye soruyor, yok diyoruz. ‘Ben buraya niye geleyim’ diyor. 5 ay boyunca bu esnaf ve zanaatkar çok zor günler geçirdi. Ortaklarımız Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıklamış olduğu 25 bin TL nakit, 25 bin TL de kredi kartı desteğini kullandı. Biz isterdik ki borcu borçla kapatmayalım. Bizim esnafımızın yüzde 50’si borç batağındaydı.

KAHVECİLERİN HİÇ Mİ HATIRI YOK

Tüm kesimler açıldı. AVM’ler açıldı, halk otobüsleri açıldı, uçaklar açıldı, plajlar açıldı, turistik yerler de açıldı. Ne yazık ki kahvehaneleri açmıyorlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var da, bu 500 yıllık kültürümüzün, kahvecilerin hiç mi hatırı yok? 500 yıllık kültürümüzün ölmesine bizim gönlümüz razı olmaz. Bugün ise kahvehanelerimiz kapanıyor. İmdat diyoruz, elinizi bize uzatın diyoruz. Bu esnaf ve zanaatkar bu ülkenin bel kemiğidir, omurgasıdır, orta direğidir. Bir an önce esnafın önünü açın. 5 aydır esnafımız perişan. Bize yardım yapılsın. Tencerelerimiz kaynamıyor, eve ekmek götüremiyoruz.”