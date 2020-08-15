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Ankara Haberleri: 500 yıllık kültür ölmesin

ANKARA HABERLERİ

500 yıllık kültür ölmesin

Ayça Gözde ÇETİN
15.08.2020 - 00:46 |Son Güncelleme :

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, daha önce de gündeme getirdiği kahvelerde oyun yasağının sonlandırılmasını istedi.

Ayça Gözde ÇETİN

Vatandaşın kahvehaneye gelip tavla, okey ve kâğıt gibi oyunların olup olmadığını öğrenince geri döndüğünü belirten İsa Güven, “Bir kahvenin kırk yıl hatırı var da bu kahvecilerin hiç mi hatırı yok? 500 yıllık kültürümüzün ölmesine bizim gönlümüz razı olmaz” dedi. Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını istediklerini belirten İsa Güven dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

500 yıllık kültür ölmesin

‘BEN BURAYA NİYE GELEYİM’ DİYOR

“16 Mart’tan itibaren bizim iş yerlerimiz açıldı fakat tavla, okey oyunları olmadığı için otomatikmen yeniden kapandı. Müşterilerimiz geliyor, ‘tavla var mı, okey var mı, kâğıt var mı’ diye soruyor, yok diyoruz. ‘Ben buraya niye geleyim’ diyor. 5 ay boyunca bu esnaf ve zanaatkar çok zor günler geçirdi. Ortaklarımız Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıklamış olduğu 25 bin TL nakit, 25 bin TL de kredi kartı desteğini kullandı. Biz isterdik ki borcu borçla kapatmayalım. Bizim esnafımızın yüzde 50’si borç batağındaydı.

500 yıllık kültür ölmesin

KAHVECİLERİN HİÇ Mİ HATIRI YOK

Tüm kesimler açıldı. AVM’ler açıldı, halk otobüsleri açıldı, uçaklar açıldı, plajlar açıldı, turistik yerler de açıldı. Ne yazık ki kahvehaneleri açmıyorlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var da, bu 500 yıllık kültürümüzün, kahvecilerin hiç mi hatırı yok? 500 yıllık kültürümüzün ölmesine bizim gönlümüz razı olmaz. Bugün ise kahvehanelerimiz kapanıyor. İmdat diyoruz, elinizi bize uzatın diyoruz. Bu esnaf ve zanaatkar bu ülkenin bel kemiğidir, omurgasıdır, orta direğidir. Bir an önce esnafın önünü açın. 5 aydır esnafımız perişan. Bize yardım yapılsın. Tencerelerimiz kaynamıyor, eve ekmek götüremiyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 500 yıllık kültür ölmesin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 500 yıllık kültür ölmesin haberi güncellenecektir.

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