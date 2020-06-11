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Ankara Haberleri: 50 senedir ilk kez yaşadık

ANKARA HABERLERİ

50 senedir ilk kez yaşadık

Hürriyet Haber
11.06.2020 - 00:38 |Son Güncelleme :

Beypazarı’nda ayılar arı kovanlarını parçalayarak bal yedi. İlçe merkezi yakınındaki İnözü Vadisi'nde ayılar, bölgede arıcılıkla uğraşan Gürhan Boyacı'nın 4 kovanını parçaladı.

Hürriyet Haber

Bu yıla kadar, ayıların arılara zarar verdiğini ya da kovanları parçaladığını görmediğini belirten Boyacı, "50 senedir arıcılık yapıyorum. Bu sene ayılar kovanları parçaladı. Yetkililerimizin buna bir önlem almasını istiyoruz" diye konuştu. Hayati Dızman da 78 yaşında olduğunu ve bugüne kadar İnözü Vadisi'nde ayıların bu şekildeki bir saldırısıyla karşılaşmadığını vurgulayarak, "Ayılar aç kalıyor. Gelip buralarda karınlarını doyurmak istiyorlar. Ümit ederiz ki devletimiz bizim sesimizi duyar. Arılarımıza evlat gibi bakıyoruz. Ekmek parası kazanıyoruz" dedi.

50 senedir ilk kez yaşadık

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 50 senedir ilk kez yaşadık hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Haziran 2020 tarihinde saat 00 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 50 senedir ilk kez yaşadık haberi güncellenecektir.

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