50 senedir ilk kez yaşadık

Bu yıla kadar, ayıların arılara zarar verdiğini ya da kovanları parçaladığını görmediğini belirten Boyacı, "50 senedir arıcılık yapıyorum. Bu sene ayılar kovanları parçaladı. Yetkililerimizin buna bir önlem almasını istiyoruz" diye konuştu. Hayati Dızman da 78 yaşında olduğunu ve bugüne kadar İnözü Vadisi'nde ayıların bu şekildeki bir saldırısıyla karşılaşmadığını vurgulayarak, "Ayılar aç kalıyor. Gelip buralarda karınlarını doyurmak istiyorlar. Ümit ederiz ki devletimiz bizim sesimizi duyar. Arılarımıza evlat gibi bakıyoruz. Ekmek parası kazanıyoruz" dedi.







