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Ankara Haberleri: 5 ilçeye daha bütçe kabulü

ANKARA HABERLERİ

5 ilçeye daha bütçe kabulü

Murat YILMAZ
19.11.2020 - 16:13 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ilçe belediyelerinin 2021 bütçelerini görüşmeye devam ediyor.

Murat YILMAZ

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında önceki gün kasım ayı 10. birleşimini gerçekleştiren Meclis, önceki gün Gölbaşı Belediyesi’nin 257 milyon 662 bin 615 TL, Çubuk Belediyesi’nin 100 milyon TL, Akyurt Belediyesi’nin 75 milyon 100 bin TL, Elmadağ Belediyesi’nin 55 milyon TL, Nallıhan Belediyesi’nin 49 milyon TL’lik 2021 yılı bütçelerini oy birliğiyle kabul etti. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın kürsüden yaptıkları konuşmalarda bütçelerinin kabulü nedeniyle Meclis’e teşekkür etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, rahatsızlığı nedeniyle Meclis toplantısına katılamayınca teşekkür konuşmasını aynı zamanda Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı olan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan yaptı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 5 ilçeye daha bütçe kabulü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Kasım 2020 tarihinde saat 16 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 5 ilçeye daha bütçe kabulü haberi güncellenecektir.

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