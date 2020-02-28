Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 5 bin öğrenciye ‘Simit Kahvaltı Kartı’ dağıtılacak. İstismar olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Valiliği’nden de hak sahiplerinin belirlenmesi konusunda destek alınacak. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, nisan ayında projenin hayata geçirilmesini planladıklarını belirterek şunları söyledi:

İNŞALLAH TÜRKİYE’YE YAYILIR

“Bunun finansmanını esnafımız sağlayacak. Biz Ankara’da lokomotif görevi görelim istedik. Türkiye’de bir ilk. İnşallah bütün Türkiye’ye dağılır. Bütün çocuklar bundan faydalanmış olur. Camekanlarda simidin yanı sıra 15 ürün çeşidimiz satılıyor. Öğrenciler kendilerine dağıtılan kartların değeri tutarında istedikleri ürünü satın alabilecek.”

RANTA İZİN VERMEYECEĞİZ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek bünyesinde engelli vatandaşlara verilen simit camekanları, Ankara Simitçiler ve Pideciler Odası denetiminde sahiplerine dağıtıldı. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (ANKESOB) düzenlenen törenle, 80 engelli vatandaşa simit satış yeri ve camekan tanıtım kartları verildi. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, “Camekanların başında duran arkadaşlarımızın adli sicillerinden adreslerine kadar her türlü bilgileri bizde mevcut. Bu işi sıkı tutacağız. Disiplin, kılık-kıyafet, gramaj gibi değerlere uymayanlara yaptırım uyguluyoruz. İkinci kez tekrarlarsa camekan yeri iptal oluyor. Bir daha da alamıyor. Engelli vatandaşlar üzerinde rant elde edilmesine izin vermeyeceğiz. Mansur Başkan esnafın yanında oldu, denetimi bize bıraktı. Biz de görevimizi yerine getireceğiz” diye konuştu.