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Ankara Haberleri: 5 bin öğrenciye ‘simit kahvaltı kartı’

ANKARA HABERLERİ

5 bin öğrenciye ‘simit kahvaltı kartı’

Doğahan GİRİTLİOĞLU
28.02.2020 - 17:44 |Son Güncelleme :

Başkent’te eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler, kentin farklı noktalarındaki 150 camekandan simit satış noktasından ücretsiz alışveriş yapabilecek.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 5 bin öğrenciye ‘Simit Kahvaltı Kartı’ dağıtılacak. İstismar olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Valiliği’nden de hak sahiplerinin belirlenmesi konusunda destek alınacak. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, nisan ayında projenin hayata geçirilmesini planladıklarını belirterek şunları söyledi:

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“Bunun finansmanını esnafımız sağlayacak. Biz Ankara’da lokomotif görevi görelim istedik. Türkiye’de bir ilk. İnşallah bütün Türkiye’ye dağılır. Bütün çocuklar bundan faydalanmış olur. Camekanlarda simidin yanı sıra 15 ürün çeşidimiz satılıyor. Öğrenciler kendilerine dağıtılan kartların değeri tutarında istedikleri ürünü satın alabilecek.”

RANTA İZİN VERMEYECEĞİZ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek bünyesinde engelli vatandaşlara verilen simit camekanları, Ankara Simitçiler ve Pideciler Odası denetiminde sahiplerine dağıtıldı. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (ANKESOB) düzenlenen törenle, 80 engelli vatandaşa simit satış yeri ve camekan tanıtım kartları verildi. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, “Camekanların başında duran arkadaşlarımızın adli sicillerinden adreslerine kadar her türlü bilgileri bizde mevcut. Bu işi sıkı tutacağız. Disiplin, kılık-kıyafet, gramaj gibi değerlere uymayanlara yaptırım uyguluyoruz. İkinci kez tekrarlarsa camekan yeri iptal oluyor. Bir daha da alamıyor. Engelli vatandaşlar üzerinde rant elde edilmesine izin vermeyeceğiz. Mansur Başkan esnafın yanında oldu, denetimi bize bıraktı. Biz de görevimizi yerine getireceğiz” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 5 bin öğrenciye ‘simit kahvaltı kartı’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Şubat 2020 tarihinde saat 17 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 5 bin öğrenciye ‘simit kahvaltı kartı’ haberi güncellenecektir.

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