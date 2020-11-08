Yenimahalle’deki firmaların bağışlarıyla oluşturulan merkezde bir süpermarkette ne varsa aynı ürünler ve bölümler yer alıyor. İhtiyaç sahibi aileler, kartlarına yüklenen kredi ile 2 ayda bir istedikleri ürünleri bu marketten alabilecek. Uzak mahallelerde oturanlara servis hizmeti de verilecek. 11 Kasım Çarşamba günü açılışını yapacakları merkezi Hürriyet Ankara’ya gezdiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şu bilgileri verdi:

DIŞARIDA 100 LİRAYSA BURADA 50 LİRA

“İhtiyaç sahiplerine içinde para yüklü Yenikart veriyorduk, alışverişlerini anlaşmalı marketlerden yapıyorlardı. Yenikart’a yıl içinde 4 veya 5 kez para yükleyebiliyorduk, şimdi 2 ayda bir alışveriş imkânı sağlayacağız. Yenikart veya kredi tanımlanan Halkkart’ları ile buraya gelerek 2 ayda bir alışverişlerini yapabilecekler. Temel gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri, kıyafet, ayakkabı ne ararsanız var. Tavuk, kıyma, et gibi farklı ürünler de olacak. Ürünlerin hepsi sıfır ve kaliteli ürünler. Tutarları kredi olarak belirlendi. Karta yüklü toplam kredi tutarından alınan ürünlerin kredisi düşecek. Dışarıdan 100 liraya alınabilecek bir mont burada 50 lira tutarında olacak.

2 BİN İLAVE İLE 5 BİN AİLEYE ULAŞACAK

Yenikart sahibi ailemiz 3 bine yaklaştı. Biz buna 2 bin ailemizi daha ilave edeceğiz. Derman Market’imiz toplamda 5 bin aileye derman olacak. Şu anda 8 arkadaşımız sahada, her gün bir mahalleye gidiyor muhtarlıklarla ihtiyaç sahibi ailelerin tespitini yapıyor. Tapu, SGK ,adres kaydına bakıyoruz, titizlikle inceliyoruz. Veren elin alan eli görmediği, gerçek ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağı örnek bir merkezi hayata geçiriyoruz. 15’e yakın personel çalışacak. Alışverişe getirip götürmek için servis de olacak. Her mahalle ve bölge için gün belirleyeceğiz. O gün servise mahallelerinden binip gelecekler alışveriş sonrası geri aynı yerde inecekler. Yakın mahallelerdekiler kendisi gelip alacak. Günde 120-150 kişiyi markete alacağız. Şu anda ilkini açtık, yoğunluk artarsa bir başka yerimizde de kurabiliriz.”

DERNEK YÖNETECEK

Marketin içerisindeki dolaplardan ürünlere kadar her şeyin esnaflarca bağışlandığını anlatan Başkan Yaşar, şunları söyledi: “Şu ana kadar bir lira harcamadık. İnsanlar güvendiği yere yardım yapar. Emin olduğu kişilere vererek yardımlarını ulaştırır. Ağırlıklı olarak esnaflardan oluşan bir dernek kurduk. Başında bir bürokratımız var. Bu dernek bu merkezi yönetecek. Ürünlerin hepsi barkodlu, stok durumu, markete gelen ürün ve verilen ürünlerin hepsi kayıt altında. Örneğin A firması bize 100 torba pirinç gönderdiyse girişi yapılacak. Ay sonunda o pirinçleri hangi ailelere verdiğimiz firmaya bildirilecek. ‘Siz bize 100 kilo verdiniz bunun 80 kilosunu şu adreslerdeki şu aileler aldı Allah kabul etsin’ diyeceğiz. Burada firmalara makbuz veriyoruz. Onlar vergiden de düşebilecekler. Esnafımızdan devamlı destek alacağız. Eksik kaldığında, alamadığımızda belediyemiz kendisi alıp koyacak.”



Başkan Fethi Yaşar, açılış öncesi Derman Market’i Hürriyet Ankara muhabiri Murat Yılmaz’a gezdirdi.