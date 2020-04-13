48 saat hayat durdu

CUMARTESİ AKŞAMI

* Ankara’nın boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde drone’la havadan görüntüledi. Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Anadolu Meydanı, Ulus Meydanı, Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile arterler ve sokaklar sessizdi. Sadece uygulama yapan polis ekipleri görevleri başındaydı.

PAZAR SABAHI

* Meydan, bulvar, cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci ve son gününde de boştu.

* Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, istisna kapsamının dışındakileri uyararak evlerine gönderdi.

* Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uyguladı.

* Kentin Konya, İstanbul, Samsun ve Eskişehir yollarında çok az sayıda araç görüldü.

Meydanlar kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.

Ankaralıların hafta sonlarında spor yapmak için akın ettikleri Eymir Gölü ve çevresi, dün çok sessiz ve ıssızdı.

SOKAKLARDA YAŞAYAN CANLARIMIZ DA BİZE EMANET

Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletçe dayanışma içinde olduğumuz bu günlerde, sokaklarda yaşayan canlarımız da bize emanet. Gönüllülerimizle birlikte tüm ilçelerimizde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktık” dedi.

20 KİLOMETRE KAÇABİLDİ 10 BİN TL CEZA YEDİ

Yenimahalle’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından Altındağ’da yakalandı. 06 RHS 59 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal P.’ye, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘dur ikazına uymamak’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ ve ‘sokağa çıkma yasağını ihlal etmek’ suçlarından yaklaşık 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Yanındaki Tülin İ.’ye ise ‘sokağa çıkma yasağını’ ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

NEY HUZURU

Koronavirüs salgını sebebiyle iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ankara’da, 60 yaşındaki Ali Yakar’ın balkonundan üflediği neyin sesi komşularına huzurlu anlar yaşattı.

GÖRME ENGELLİ ŞEVVAL EVDEN KONSER VERİYOR

Piyano, gitar ve kanundaki yeteneğiyle ‘Yılın Müzik Sanatçısı’ seçilen fakat koronavirüs salgını sebebiyle ödülünü henüz alamayan 15 yaşındaki görme engelli Şevval Koç, üç enstrümanla evden verdiği mini konserlerle akranlarına da umut aşılıyor. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Şevval Koç, “Evde kaldığım süreyi kendimi müzikte geliştirerek değerlendiriyorum. Mini konserlerle çevreme de olumlu duygular aşılamaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma da tavsiyem; evde geçirdikleri zamanı verimli kullanmaya çalışsınlar. Yeteneklerine yönelsinler, bol bol kitap okusunlar” diyor.

EĞLENCELİ ATÖLYEM

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde vakit geçiren 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, sınıf öğretmenlerinin hayata geçirdiği ‘Eğlenceli Atölyem’ projesi ile atık malzemeleri geri dönüştürüyor ve mutfakta yeni lezzetler deniyor. Ankara Polatlı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İlkokulu sınıf öğretmeni Rümeysa Demir, bu gibi projelerin öğrencilere daha mutlu hissettirdiğini vurgulayarak, “Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri gelişiyor, üretmenin hazzına vararak başarıyı tatmasına yardımcı oluyor ve her şeyden önemlisi ülkemizin içinde olduğu süreçte bazı rutinlerini eğlenceli şekilde sürdürmelerine katkıda bulunuyor” dedi.

Öğrenciler mutfakta limonata, kek, pizza, salata, kurabiye gibi yiyecek ve içecekler yapıyor, neşeli ve sağlıklı tabaklar hazırlıyor.