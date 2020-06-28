Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >45 gün süreyle trafiğe kapatılacak

Ankara Haberleri: 45 gün süreyle trafiğe kapatılacak

ANKARA HABERLERİ

45 gün süreyle trafiğe kapatılacak

Hürriyet Haber
28.06.2020 - 23:10 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını sürdürdüğü Türk Kızılayı Caddesi, yarından itibaren 45 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Hürriyet Haber

İki köprülü kavşak inşaatının devam ettiği Türk Kızılayı Caddesi’nin trafiğe kapatılacağını sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Trafik akışında aksaklık yaşamamak için alternatif güzergahları kullanabilirsiniz” dedi. Başkan Yavaş’ın videolu paylaşımla vatandaşı bilgilendirdiği alternatif yollar ise şöyle:

-Sincan ve Etimesgut’tan İstasyon Caddesi ve Türk Kızılayı Caddesi’ni kullanmak suretiyle şehir merkezi istikametine gidecek araçlar; İstasyon Caddesi-Turgut Özal Köprüsü- Etiler Caddesi-Şehir Merkezi.

-Şehir merkezine ve Eskişehir Yolu tarafına gidecek araçlar; Şehit Hikmet Özer Caddesi’ni takiben Etimesgut Bulvarı üzerinden Bağlıca Bulvarı.

-Sincan bölgesinden şehir merkezine gidecek araçlar; İstasyon Caddesi’nden Çevre Yolu-Ayaş Yolu-Şehir merkezi.

-Şehir merkezinden Ankara Bulvarı’nı kullanarak Sincan ve Etimesgut istikametine gidecek araçlar; Şaşmaz Kavşağı’ndan Sanayi Bulvarı üzerinden İstanbul Yolu-Ayaş Yolu-Etiler Caddesi.

İlk etapta Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile Eski Hava Hastanesi önüne yapımı devam eden iki adet köprülü kavşak ile aynı zamanda Turgut Özal Bulvarı’na da kesintisiz bağlantı sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında ayrıca MİT binasının yanından açtığı yolu kısa süre içinde tamamlayarak Türk Kızılayı Caddesi’ne bağlayacak.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 45 gün süreyle trafiğe kapatılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2020 tarihinde saat 23 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 45 gün süreyle trafiğe kapatılacak haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Servis Park son aşamada

Servis Park son aşamada

Bebekler için kütüphane

Bebekler için kütüphane

Korunmanın pilotu Sincan

Korunmanın pilotu Sincan

Asansör ve merdivenler onarılıyor

Asansör ve merdivenler onarılıyor

Beş projeyle yarışacak

Beş projeyle yarışacak

2 buçuk ton çöp toplandı

2 buçuk ton çöp toplandı

Bu oyunun değeriyiz

Bu oyunun değeriyiz

Kameraman gözünden koronavirüs süreci

Kameraman gözünden koronavirüs süreci

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

29 Haziran 2020, Pazartesi
  • İmsak
    03:21
  • Güneş
    05:16
  • Öğle
    12:57
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.