45 gün süreyle trafiğe kapatılacak

İki köprülü kavşak inşaatının devam ettiği Türk Kızılayı Caddesi’nin trafiğe kapatılacağını sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Trafik akışında aksaklık yaşamamak için alternatif güzergahları kullanabilirsiniz” dedi. Başkan Yavaş’ın videolu paylaşımla vatandaşı bilgilendirdiği alternatif yollar ise şöyle:

-Sincan ve Etimesgut’tan İstasyon Caddesi ve Türk Kızılayı Caddesi’ni kullanmak suretiyle şehir merkezi istikametine gidecek araçlar; İstasyon Caddesi-Turgut Özal Köprüsü- Etiler Caddesi-Şehir Merkezi.

-Şehir merkezine ve Eskişehir Yolu tarafına gidecek araçlar; Şehit Hikmet Özer Caddesi’ni takiben Etimesgut Bulvarı üzerinden Bağlıca Bulvarı.

-Sincan bölgesinden şehir merkezine gidecek araçlar; İstasyon Caddesi’nden Çevre Yolu-Ayaş Yolu-Şehir merkezi.

-Şehir merkezinden Ankara Bulvarı’nı kullanarak Sincan ve Etimesgut istikametine gidecek araçlar; Şaşmaz Kavşağı’ndan Sanayi Bulvarı üzerinden İstanbul Yolu-Ayaş Yolu-Etiler Caddesi.

İlk etapta Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile Eski Hava Hastanesi önüne yapımı devam eden iki adet köprülü kavşak ile aynı zamanda Turgut Özal Bulvarı’na da kesintisiz bağlantı sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında ayrıca MİT binasının yanından açtığı yolu kısa süre içinde tamamlayarak Türk Kızılayı Caddesi’ne bağlayacak.