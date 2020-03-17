Ankara İçmesuyu 2. Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı bu yıl tamamlanarak, 37 bin kişiye hizmet verecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Işıklı Regülatör Havzası'nın korunması amacıyla, Bolu'nun Gerede ilçesine 8 bin 200 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapılıyor. Gerede'nin evsel atık sularının arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi ve endüstriyel kaynaklı arıtılmış atık suların da havza dışına taşınmasıyla Işıklı Regülatör Havzası'nda kirlilik oluşturabilecek atık su kaynakları bertaraf edilerek, Ankara'nın içme suyu kaynaklarına atık suların karışması önlenecek. Böylece Ankara'ya temiz ve güvenilir içme suyu sağlanması planlanıyor. Yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanan Ankara İçmesuyu 2. Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının bu yıl tamamlanarak hizmete alınması öngörülüyor.