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Ankara Haberleri: 30 yıllık su haritası

ANKARA HABERLERİ

30 yıllık su haritası

Hürriyet Haber
26.06.2020 - 00:30 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in gelecek 30 yıllık su yönetiminin yol haritasını çizecek “İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı” için ASKİ’de düzenlenen toplantıya katıldı.

Hürriyet Haber

Kentin altyapı eksikliklerini anlatan Başkan Yavaş, “Bir köyde kanalizasyon açıktan akarken, insanlar musluktan su içemezken dinozorları buraya yığmanın anlamı var mı?” dedi. Başkan Yavaş, İvedik’ten Aydınlıkevler’e giden hattın çok eski olduğunu ve patlaması durumunda Ankara’nın 3’te 1’inin susuz kalacağını ifade ederek, “ASKİ’nin bütçesi belediyeye aktarılmamış ve bunun gibi acil projeler gerçekleştirilmiş olsaydı Ankara’nın 50 yıllık su problemi çözülmüş olacaktı. Su kaybı da önlenecekti. Biz de bugün suyu 3 liradan satacaktık” dedi. Başkan Yavaş, şunları söyledi: “Ankara’da köyken mahalle yapılan 222 yerde hâlâ musluklardan su akmıyor, 37 köyde ise kanalizasyon açıktan akıyor. ASKİ’nin altyapıya harcaması gereken bütçesi daha önce hayali projelere aktarıldı. Ankapark’a harcanan para 750 milyon dolar ve sonuçta evlerimizi su basıyor. Şiddetli yağışlar sonrasında son bir hafta içinde yaklaşık 3 bin ihbar aldık. Şu an ben belediye başkanıyken bir vatandaşımın evini su basınca kendi evimi basmış gibi üzüntü ve hicap duyuyorum.

30 yıllık su haritası

ÖNCELİĞİMİZ İNSAN HAYATI

Tatlar Arıtma Tesisi’nin yenilenmesi gerekiyor. Ankara Çayı’ndan akan sudan İstanbul Anadolu yakasına su veriliyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da o suyu kullanıyor. Ben kredi isterken, alacağım parayı fantezi bir yatırıma aktarmak için istemedim ki. Bizim kredi istememizin sebebi sizin yıllardır ihmal ettiğiniz yatırımları bir an evvel yapmak için. Kimsenin evini su basmasın, kimse ölmesin diye. DSİ’nin 16 tane 2021’e kadar tamamlamamızı istediği taşkın alanı var. Bunları ortadan kaldırmak gerekmiyor mu? Bizim belediye olarak önceliğimiz insan hayatı. Belediye Meclisinde altyapı için istenen kredi muhalefetin oylarıyla engellendi. Bu konuda bir mahkeme kararı var onu da kendilerine gönderdim. Siyasi olmayan bir konuya Meclis’teki muhalefet siyasi baktı ama artık mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla da işin aciliyeti tespit edildi. Bizden sonrakilere sağlıklı bir sistem bırakmak çoluğumuza çocuğumuza güzel bir gelecek bırakmak adına yapılması gerekenleri yapacağız.”

TEMMUZ AYINDA İHALE YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi´nce, ‘Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ kapsamında teslim edilemeyen 2 bin 500 konutun inşaatı için temmuz ayında ihale düzenlenecek. Mart ayında sondaj ve zemin etüt çalışmaları, mayıs ayında ise, kentsel tasarım çalışmalarına başlandığı kaydedilen açıklamada, “Teslim edilmeyen konutlar için yılda yaklaşık 44 milyon TL kira ödemek zorunda kalan Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta 2 bin 500 konutun inşaatı için temmuz ayında ihaleye çıkacak. Projenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Sonbahar aylarında ise kalan bin 500 konut için inşaat ihalesine çıkılmasıyla 2020 yılı sonunda toplam 2 bin 500 konutun inşaatına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konutlarına kavuşmayı bekleyen ve mağdur edilen Mamaklı vatandaşlara 2023 yılında evlerini teslim etmeyi planlıyor” denildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 30 yıllık su haritası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Haziran 2020 tarihinde saat 00 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 30 yıllık su haritası haberi güncellenecektir.

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